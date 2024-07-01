Прибыль эстонской «дочки» Natura Siberica удвоилась

Чистая прибыль компании составила почти 4,5 миллиона евро при обороте в 25,4 миллиона евро. За год оборот увеличился почти на 17%, а прибыль выросли более чем на два с половиной миллиона евро.

Eurobio Lab включает десять различных брендов, продукция которых представлена более чем в сорока странах мира.

Наибольший доход принесли продажи в Болгарии, Испании и Польше, а выручка в Эстонии выросла почти до 1,2 миллиона евро, увеличившись за год более чем на 300 000 евро.

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