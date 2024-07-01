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Прибыль эстонской «дочки» Natura Siberica удвоилась

Rus.Postimees
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Продукция Natura Siberica. Снимок иллюстративный.
Продукция Natura Siberica. Снимок иллюстративный. Фото: Ardo Kaljuvee

Дочерняя компания российского производителя косметики Natura Siberica - Eurobio Lab - в 2023 году увеличила как оборот, так и прибыль, пишут «Деловые ведомости».

Чистая прибыль компании составила почти 4,5 миллиона евро при обороте в 25,4 миллиона евро. За год оборот увеличился почти на 17%, а прибыль выросли более чем на два с половиной миллиона евро.

Eurobio Lab включает десять различных брендов, продукция которых представлена более чем в сорока странах мира.

Наибольший доход принесли продажи в Болгарии, Испании и Польше, а выручка в Эстонии выросла почти до 1,2 миллиона евро, увеличившись за год более чем на 300 000 евро.

Подробнее читайте на dv.ee.

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