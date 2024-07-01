Правительство Кристена Михала (Партия реформ) может приступить к работе в начале августа. Михал обещает налог на безопасность. Обещает порядок и мир в сфере экономики, безопасности и госфинансов. А Кейт Каземетс может рассматриваться в качестве возможного следующего министра по вопросам климата.
АНАЛИЗ ⟩ Новые налоги и министры: пять вещей, которые мы знаем о правительстве Кристена Михала
Перевод: София Солдатенко
1. «Безопасность, экономика, гособорона», - говорит Михал. Он повторял эти три слова как мантру на протяжении всех выходных во всех интервью и мнениях. Вот на чем сфокусировано его внимание. Это давние три кита Партии реформ, и все три пострадали. Экономический кризис и финансовые проблемы были уже раньше, критика Кусти Сальма и бывшего главы Сил обороны, генерала запаса Мартина Херема, также ударили по имиджу Партии реформ как партии безопасности.
Преуспеет ли Михал в этих вопросах, покажет будущее, но его первые заявления демонстрируют, что он не рубит с плеча. В роли министра по вопросам климата он тщательно избегал разговоров на темы, которые не касаются его министерства, - хотя бы для того, чтобы избежать каких-либо спекуляций о правительстве - но теперь он свободен, и очевидно, что он (хотя до сих пор и молчал) много думал об эстонской политике.
2. Вероятность того, что будет введен налог на безопасность, очень высока. До сих пор об этом говорили соцдемы, но теперь на этом настаивает и Михал. Если премьер-министр что-то поддерживает, вероятность того, что это произойдет, возрастает в геометрической прогрессии. Каким будет этот налог, еще предстоит выяснить, но Михал отметил, что он может быть всеобъемлющим и временным.
Всеобъемлющий может означать налог на потребление или подоходный налог. Временный означает, что он продлится не менее трех лет, до следующих выборов в Рийгикогу. Вероятно и введение автоналога. Ему придется пройти через Рийгикогу, но вряд ли его удастся вообще избежать.
3. Михал также упомянул экономию, но очень кратко. Что именно произойдет, пока неясно. Будет ли это что-то структурное и постоянное, сокращение каких-либо индексов, сдерживание автоматически растущих расходов или отказ от некоторых функций? Или все-таки будет продолжаться сокращение накладных расходов то тут, то там?
Соцдемы против сокращений. «Ээсти 200», по крайней мере на словах, за. Михал уже похвалил Кристину Каллас, поскольку Каллас в интервью на прошлой неделе упомянула, что некоторые из самых дорогих обещаний «Ээсти 200» придется отложить. Большинству людей не нравится повышение налогов, но налог на безопасность, по крайней мере, более понятен и, если его правильно упаковать, его легче будет продать.
Критикам также труднее атаковать. Однако значительная часть избирателей Партии реформ все еще могла ожидать сокращения в госсекторе. Если решением всех эстонских проблем является повышение налогов, но госсектор раздувается, как на дрожжах, соцдемов это может устроить, но Михалу в этом случае не избежать критики.
4. Распределение министерских должностей произойдет только по окончании коалиционных переговоров. Но о некоторых изменениях можно догадаться уже сейчас. Март Вырклаэв не останется министром финансов. Ханно Певкур на посту министра обороны - fifty-sixty. У Михала, конечно, нет желания наказывать своего конкурента, но Михал может рассмотреть вариант о том, оставлять ли Певкура на посту министра обороны или предложить ему должность другого министра.
Также высока вероятность, что Михал хотя бы подумает о том, можно ли и как можно привлечь в политику канцлера Министерства климата Каземетса. Короче говоря, Каземетс может стать следующим министром по вопросам климата. Вышесказанное не следует интерпретировать как какую-то сделку, мы даже не знаем, хочет ли Каземетс вообще стать политиком, и в конечном итоге все будет зависеть от общего распределения министерских постов, но, как уже говорилось ранее, Михал, вероятно, думает об этом.
5. Поддержка Партии реформ начинает расти, а поддержка «Отечества» начинает падать. Вопрос даже не в том, добилась ли чего-то новая власть, а просто в том, что она новая, и есть новые обещания, это создает более позитивный фон ожиданий. Это также отражается на рейтингах. В этом нет ничего удивительного. Конечно, Урмас Рейнсалу тоже учел такую динамику. Посмотрим, как долго это все продержится и каким будет баланс партий через несколько лет.
Postimees уже писал год назад, когда рейтинги Партии реформ и «Ээсти 200» начали стремительно падать, что, по крайней мере, у Партии реформ (в отличие от «Ээсти 200») есть запасной план. Запасной план состоит в том, что Кая Каллас не будет существовать вечно, Партия реформ выберет нового лидера, и когда экономика снова начнет расти, партия поплывет к следующей победе на выборах.
Глядя сегодня на прогноз годичной давности, можно сделать вывод, что план работает. Партия реформ получит нового лидера. А в экономике, даже если на уровне заголовков все еще сохранится негатив, будут проглядываться и более оптимистичные нотки. Как несколько недель назад сказал Postimees глава банка LHV Мадис Тоомсалу: «Через пару лет Эстония снова станет одной из самых быстрорастущих экономик Европы».