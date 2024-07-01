АНАЛИЗ Новые налоги и министры: пять вещей, которые мы знаем о правительстве Кристена Михала

Перевод: София Солдатенко

1. «Безопасность, экономика, гособорона», - говорит Михал. Он повторял эти три слова как мантру на протяжении всех выходных во всех интервью и мнениях. Вот на чем сфокусировано его внимание. Это давние три кита Партии реформ, и все три пострадали. Экономический кризис и финансовые проблемы были уже раньше, критика Кусти Сальма и бывшего главы Сил обороны, генерала запаса Мартина Херема, также ударили по имиджу Партии реформ как партии безопасности.

Преуспеет ли Михал в этих вопросах, покажет будущее, но его первые заявления демонстрируют, что он не рубит с плеча. В роли министра по вопросам климата он тщательно избегал разговоров на темы, которые не касаются его министерства, - хотя бы для того, чтобы избежать каких-либо спекуляций о правительстве - но теперь он свободен, и очевидно, что он (хотя до сих пор и молчал) много думал об эстонской политике.

2. Вероятность того, что будет введен налог на безопасность, очень высока. До сих пор об этом говорили соцдемы, но теперь на этом настаивает и Михал. Если премьер-министр что-то поддерживает, вероятность того, что это произойдет, возрастает в геометрической прогрессии. Каким будет этот налог, еще предстоит выяснить, но Михал отметил, что он может быть всеобъемлющим и временным.