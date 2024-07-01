На судебном заседании должны были выступать свидетели защиты Айво Петерсона.

Люди собрались, но заседание отменили.

Следующее судебное заседание назначено на 10 июля.

Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, действуя по указанию Российской Федерации, сознательно и организованно оказывали содействие России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые участвовали в сознательной кампании влияния, направленной на создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские послания российской внешней политики и политики безопасности.

Целью этого объединения, согласно обвинительному заключению, было создание условий для того, чтобы Россия могла угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на внешнюю политику.

Айво Петерсон также помогал обвиняемому Андрею Андронову в деятельности, направленной против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.

По словам государственного прокурора Трийну Олев, Айво Петерсон и Андрей Андронов, согласно обвинительному заключению, сознательно участвовали в российской деятельности по оказанию информационного влияния, которая заключалась, в частности, в распространении нарративов, поддерживающих политику безопасности и пропагандистские сообщения Российской Федерации как в социальных сетях, так и в российских государственных СМИ.

В случае признания их виновными в государственной измене суд может назначить им наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двадцати лет или пожизненного заключения. Признание иностранца виновным в ненасильственных действиях против Эстонской Республики наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.