Медицинским обслуживанием в тюрьмах теперь займется Касса здоровья

Перевод: Валерия Ермакова

Министр юстиции Мадис Тимпсон заявил: «Медицинское обслуживание в тюрьмах по-прежнему будет осуществляться в прежнем режиме. Изменения касаются организации управления услугами, а не основного порядка работы, за исключением особенностей, вытекающих из Закона о тюремном заключении».

Он добавил, что основная цель изменений - передать управление медицинской системой в тюрьмах министерству, обладающему наибольшей компетенцией в данной сфере.

«В будущем тюрьмы смогут сосредоточиться на своей основной задаче - отбывании наказания и оказании помощи людям в их законопослушном возвращении в общество», - отметил Тимпсон.

Медицинские услуги в тюрьмах будут предоставляться следующими учреждениями:

Ляэне-Таллиннская центральная больница - в Таллиннской тюрьме,

Вильяндиская больница - в Тартуской тюрьме,

Ида-Вируская центральная больница - в Вируской тюрьме.

Услуги будут оказываться в современных, хорошо оборудованных медицинских отделениях, и в основном теми же врачами и медсестрами, что и ранее, которые теперь будут работать в этих больницах вместо тюрем.

Порядок доставки пациентов в медицинские учреждения для обследования или госпитализации также останется неизменным. Если в тюрьме пациенту не удастся провести необходимые обследования или оказать другую медицинскую помощь, его переведут в обычную больницу, и тюрьма организует его транспортировку.

Канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа заявил: «Передача тюремной медицины в административную сферу Министерства социальных дел является важным шагом на пути к более комплексной системе здравоохранения. Это изменение позволит стандартизировать качество медицинских услуг и лучше учитывать потребности пациентов».