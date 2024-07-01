Социал-демократам удалось найти заместителя старейшины Ласнамяэ

Перевод: Валерия Ермакова

Таллиннское горсобрание уже три месяца не может найти подходящего человека на должность старейшины Ласнамяэ. Сегодня выяснилось, что как минимум найден заместитель старейшины района, которым станет нынешний заместитель старейшины Нымме и пресс-секретарь партии Кирилл Клаус.

«Кирилл подал заявку на эту должность и начнет работать в Ласнамяэ», - подтвердил предыдущий руководитель Клауса, старейшина Нымме Кармо Кури.

Сам Клаус не ответил на телефонные звонки Postimees. Также пока не доступна и глава таллиннского отделения Социал-демократической партии Мадле Липпус.

В мае выдвинутая на пост старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова решила снять свою кандидатуру после озвучивания своей пророссийской позиции по важным ценностным вопросам, касающимся сбора пожертвований для ветеранов Советской армии, переноса Бронзового солдата и организации кампании Teeme ära! в оккупированном Крыму.