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ГАЛЕРЕЯ Тяжелая авария: погиб водитель легкового автомобиля

Келли Олеск
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В понедельник, около 13:00, возле Lõunakeskus в Тарту произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Мужчина средних лет, управлявший легковым автомобилем, погиб на месте.

По словам присутствовавшего на месте журналиста Tartu Postimees, движение транспорта серьезно затруднено, спасатели работают над тем, чтобы вытащить водителя Nissan из легкового автомобиля. По предварительным данным, грузовик Volvo двигался в сторону Выру, а автомобиль Nissan начал съезжать с виадука.

На месте работают спасатели из Тырванди, спасатели-добровольцы и тартуская скорая помощь. Полиция регулирует движение и просит водителей избегать этого района. Пробка в направлении Таллинна уже составляет несколько сотен метров.

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