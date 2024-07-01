В понедельник, около 13:00, возле Lõunakeskus в Тарту произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Мужчина средних лет, управлявший легковым автомобилем, погиб на месте.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Тяжелая авария: погиб водитель легкового автомобиля
По словам присутствовавшего на месте журналиста Tartu Postimees, движение транспорта серьезно затруднено, спасатели работают над тем, чтобы вытащить водителя Nissan из легкового автомобиля. По предварительным данным, грузовик Volvo двигался в сторону Выру, а автомобиль Nissan начал съезжать с виадука.