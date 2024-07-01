В прошлую пятницу в 17:00 спасателям сообщили, что на парковке, расположенной у магазина на Тартуской улице в поселке Ныо, годовалый ребенок оказался заперт в стоящей под палящим солнцем машине.
Годовалый ребенок оказался заперт в автомобиле под палящим солнцем
Поскольку ключи остались в машине, добровольным спасателям из Ныо пришлось разбить боковое стекло, чтобы вызволить ребенка. Двери открыли, малыша передали близким.
Спасатели предупреждают, что оставление ребенка в машине под палящим солнцем даже на короткое время может создать угрозу его здоровью и жизни.
Менеджер по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что подобных случаев в мае было несколько. «Маленький ребенок быстро перегревается, и есть много печальных примеров из других частей мира», - отметил он.