Старейший теннисный турнир отказался от гендерно-нейтральных нововведений

На других турнирах появилась тенденция заменять привычные термины гендерно-нейтральными выражениями. Например, на турнире «Ролан Гаррос» ассистентов называют просто «сборщиками мячей», а на US Open их называют командой.

Многие социальные сети призывают к переменам и Уимблдон, но организаторы не собираются поддаваться давлению общественности.

Главный турнир Большого шлема - Уимблдона стартует сегодня и продлится до четырнадцатого июля. Действующими чемпионами турнира являются чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA 6) и испанец Карлос Алькарас (ATP 3).

Эстонец Марк Лаял (ATP 269) встретится с Карлосом Алькарасом в главном турнире Уимблдона сегодня днем ​​в 15:30.