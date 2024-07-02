Валентина рассказала Rus.Postimees, что получила от Tele2 уведомление, что услуга «Цифровая защита» теперь станет платной и плата за нее автоматически будет добавлена к счету. «Разве мобильный оператор может без письменного согласия клиентов добавлять платную услугу?» - негодует она.
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Придется платить больше: в счет клиентов Tele2 автоматически добавили платную услугу
«Больше года назад Tele2 сообщил, что мой пакет мобильной связи устарел и предложил заменить его на новый. "Цифровая защита" была частью всех новых пакетов Tele2, то есть отдельно за эту услугу платить не надо было», - говорит Валентина.