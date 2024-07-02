Придется платить больше: в счет клиентов Tele2 автоматически добавили платную услугу

«Больше года назад Tele2 сообщил, что мой пакет мобильной связи устарел и предложил заменить его на новый. "Цифровая защита" была частью всех новых пакетов Tele2, то есть отдельно за эту услугу платить не надо было», - говорит Валентина.

Теперь же мобильный оператор уведомил, что к ее счету будет автоматически добавляться плата за эту услугу. «Сначала Tele2 включает эту услугу во все пакеты, то есть клиенты не могли от нее отказаться, а потом делает ее платной и без отдельного письменного согласия клиентов автоматически увеличивает сумму счета. Разве такое законно? - негодует Валентина. - Одно дело, когда оператор продлевает договор на тех же условиях, но тут условия изменены в одностороннем порядке».