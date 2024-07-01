Генсекретарь Партии реформ о возможной новой коалиции: на этом далеко не уедешь

Суслов сообщил, что правление Партии реформ избрало новым премьер-министром Кристена Михала уже 29 июня, поскольку для правления был важен быстрый переход. «Если мне не изменяет память, весь совет на самом деле придерживался мнения, что необходим быстрый переход, чтобы приступить к обсуждению бюджета в августе и сентябре», - сказал он. Суслов надеется, что в этом месяце будет составлена ​​программа по исправлению бюджета.

Что касается правительственной коалиции, Суслов сообщил, что консультации пройдут в ближайшее время. Ведущий программы заявил, что Юри Ратас имеет свое представление о будущей коалиции и прогнозирует, что будет коалиция, состоящая из двух политических партий.

«Я ничего не знаю о мыслях Юри Ратаса, видимо, разговоры начали двигаться. Как сказал Кристен Михал, сегодняшние консультации проводятся с партнерами, которые у нас уже имеются», - сказал он.

Ведущий отметил, что с математической точки зрения управление страной возможно в формате коалиции между социал-демократами и Партией реформ. «Я думаю, что математически это возможно, но на этом далеко не уедешь», - ответил Суслов. Он сказал, что будут проводиться спокойные с существующими партнерами.

28 июня министр регионального развития Пирет Хартман выступила в программе Hommikuraadio на радио Kuku и заявила, что чем раньше будет сформирована новая коалиция, тем легче будет подготовиться к предстоящим годам. «Надеюсь, социал-демократы по-прежнему будут в коалиции со своим сильным партнером», - заявила она.

Хартман заявила, что независимо от того, какие изменения произойдут в правительстве, социал-демократы продолжат выполнять свои обещания.

«Создание нового правительства - это место для компромиссов, но, безусловно, есть вопросы, по которым мы не отступим», - заявила она. Одной из таких тем является высшее образование. По ее словам, социал-демократы не могут согласиться на переход на платное высшее образование.