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Что будет с ценами на электричество после отказа Эстонии от общего энергокольца с Россией

Иван Скрябин
, журналист
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Монтажник придерживает верхнюю часть опоры для линии электропередач, которая отделена от нижней части, Эстония.
Монтажник придерживает верхнюю часть опоры для линии электропередач, которая отделена от нижней части, Эстония. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Массовые отключения потребителей электроэнергии на минувшей неделе не связаны с действиями России, а грядущий зимой выход Эстонии из единого энергокольца с РФ и Беларусью не скажется на потребителях, пообещали Rus.Postimees в компании Elering.

В солнечные дни конца июня 2024 года в Эстонии количество лишившихся электричества домохозяйств исчислялось тысячами. Только в период с 27 по 28 июня по всей Эстонии произошло 16 сбоев напряжения, от которых пострадали 5677 потребителей.

«Наиболее масштабные перебои произошли в Ляэне-Вирумаа, Валга и Рапла», - рассказала Rus.Postimees менеджер по коммуникациям и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд.

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