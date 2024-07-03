Массовые отключения потребителей электроэнергии на минувшей неделе не связаны с действиями России, а грядущий зимой выход Эстонии из единого энергокольца с РФ и Беларусью не скажется на потребителях, пообещали Rus.Postimees в компании Elering.
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Что будет с ценами на электричество после отказа Эстонии от общего энергокольца с Россией
В солнечные дни конца июня 2024 года в Эстонии количество лишившихся электричества домохозяйств исчислялось тысячами. Только в период с 27 по 28 июня по всей Эстонии произошло 16 сбоев напряжения, от которых пострадали 5677 потребителей.