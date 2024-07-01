Дефицит Кассы здоровья в 2025 году составит 150 млн евро, очереди к врачам удлинятся

Недостающие суммы касаются не улучшения качества медицинских услуг, а просто поддержания доступности медицинской помощи на нынешнем уровне.

«В принципе, в следующие годы это означает, что очереди на лечение по определенным плановым специальностям могут удлиниться», - сказала член правления Кассы здоровья Пилле Банхард, пояснив, что в случае дефицита средств очереди прежде всего удлиняются на те услуги, оказание которых можно отложить без риска для жизни человека.

По оценке Кассы здоровья, дефицит в размере 150 млн евро означает отмену 120 000 амбулаторных приемов и 22 500 случаев лечения в больничном стационаре.

Дефицит возникает в связи с тем, что с 2025 года закончится дополнительное финансирование Кассы здоровья в размере около 130 млн евро в год, выделенное в рамках коронакризиса, и, кроме того, заметно увеличились расходы, в основном на зарплаты врачей.