Касса здоровья прогнозирует на следующий год дефицит средств в размере 150 млн евро, что означает удлинение очередей на лечение, и в правительстве нет уверенности в том, будут ли найдены средства на покрытие этого дефицита, сообщает Rus.ERR.
Дефицит Кассы здоровья в 2025 году составит 150 млн евро, очереди к врачам удлинятся
Недостающие суммы касаются не улучшения качества медицинских услуг, а просто поддержания доступности медицинской помощи на нынешнем уровне.
«В принципе, в следующие годы это означает, что очереди на лечение по определенным плановым специальностям могут удлиниться», - сказала член правления Кассы здоровья Пилле Банхард, пояснив, что в случае дефицита средств очереди прежде всего удлиняются на те услуги, оказание которых можно отложить без риска для жизни человека.
По оценке Кассы здоровья, дефицит в размере 150 млн евро означает отмену 120 000 амбулаторных приемов и 22 500 случаев лечения в больничном стационаре.
Дефицит возникает в связи с тем, что с 2025 года закончится дополнительное финансирование Кассы здоровья в размере около 130 млн евро в год, выделенное в рамках коронакризиса, и, кроме того, заметно увеличились расходы, в основном на зарплаты врачей.