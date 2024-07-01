Спасатели нашли в камышах мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения отправился плавать

В субботу, 29 июня, в 4:53 в Центр тревоги позвонил человек, друг которого в нетрезвом состоянии пошел купаться у водоочистной станции близ деревообрабатывающего завода Viisnurk в Пярну.

На момент звонка нетрезвый друг уже как полчаса пропал из виду, а его одежда еще лежала на берегу, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Ляэнеского спасательного центра.

Спасатели начали искать пострадавшего и нашли его примерно в ста метрах в камышах. Спасатели вытащили его из воды и передали врачам скорой помощи для медосмотра.