Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об угоне автомобиля в Нарве, а также о краже горного велосипеда в Кесклинне. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о спасении ежа и о пожаре на мусорной свалке в Нымме.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Угон автомобиля, пожар на мусорной свалке, спасение ежа
Насилие
29 июня поступило сообщение, что 22-летний мужчина избил 18-летнего юношу на улице Теллискиви в Пыхья-Таллинне. Сотрудники полиции задержали нападавшего.
29 июня в полицию поступил вызов на улицу Винди в Кристийне, где 32-летний мужчина избил 30-летнего. Полицейские задержали нападавшего.
30 июня поступило сообщение, что 37-летний мужчина избил 34-летнюю женщину в отеле на улице Тоомпуйесте в Пыхья-Таллинне. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
30 июня поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина избил свою 31-летнюю сожительницу в многоквартирном доме на улице Вана-Раннамыйса в Хааберсти. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
30 июня поступило сообщение, что 35-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 28-летнего на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
30 июня поступило сообщение, что на улице Пельгуранна в Пыхья-Таллинне неизвестные избили 46-летнего мужчину.
29 июня в полицию поступило сообщение, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою сожительницу. Нападавший был задержан в качестве подозреваемого.
28 июня в полицию поступило сообщение о том, что 38-летний мужчина избил своего отца во время конфликта на Таллиннском шоссе в Нарве. Полицейские задержали нападавшего.
Вечером 28 июня полиция получила вызов на Ярвекюлаское шоссе в Кохтла-Ярве, где 68-летний пьяный мужчина направлял на других людей предмет, похожий на оружие. Мужчина был задержан, а предмет, похожий на оружие, изъят.
28 июня в полицию поступило сообщение, что 19-летний юноша угрожал своей бабушке на улице Партизани в Нарве.
В полицию поступило сообщение, что 30 июня 43-летний мужчина напал на своего брата в квартире в деревне Лаука волости Хийумаа, нанеся ему телесные повреждения. Когда приехала полиция, нападавший скрылся из квартиры.
В полицию поступило сообщение, что 29 июня 34-летний мужчина был избит и получил травмы в доме в деревне Кыйма в Пярну. Пострадавший был доставлен на машине скорой помощи в Пярнускую больницу для оказания первой помощи.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
29 июня на улице Ротерманни в Кесклинне был украден пристегнутый горный велосипед Trek Slash 8 Gen. Ущерб составил около 4000 евро.
В ночь на 26 июня из дома на улице Анне в Тарту был украден электросамокат. Ущерб составил 350 евро.
Полиции сообщили, что с 16 по 18 июня с велостоянки учебного заведения на улице Й. Лийви в Тарту был украден пристегнутый велосипед Cube с. Ущерб составил 500 евро.
В полицию сообщили, что 21 июня неизвестный похитил 350 евро наличными со стола в квартире на улице Техника в волости Мярьямаа во время совместного распития спиртных напитков.
Угон
30 июня на улице Спорди в Нарве был угнан автомобиль Volvo XC70. Полиция выяснит обстоятельства происшествия в рамках уголовного дела.
Мошенничество
28 июня в полицию обратилась 39-летняя женщина, которой ранее звонили мошенники. По просьбе звонившего женщина ввела PIN-код и перевела мошенникам более 250 евро.
В полицию обратился житель Тартумаа, который в мае зарегистрировался на инвестиционной платформе Fuel Profit. Впоследствии с ним связались и попросили зарегистрироваться на инвестиционной платформе Robintrov.com. Мужчина перевел туда 4 900 евро для инвестирования, и теперь ему отказано в доступе к деньгам. Обстоятельства мошенничества расследуются полицией в рамках уголовного дела.
Жительница Тарту сообщила в полицию, что продавала блузку через Facebook Marketplace. С ней связалась женщина, которая хотела купить ее и доставить курьером Venipak. Для этого покупательница отправила продавцу ссылку, по которой та должна была подтвердить сделку своим PIN2-кодом. В результате 380 евро были переведены на счет в иностранном банке.
Житель Сааремаа сообщил в полицию, что 27 июня ему позвонил русскоговорящий мужчина, представившийся менеджером по безопасности компании Paysera. Звонивший утверждал, что его счет был взломан. Далее он общался через приложение Telegram, и под его руководством мужчина сделал перевод на иностранный счет на общую сумму 14 570 евро.
Безопасность на границе
28 июня было выдано предписание покинуть Эстонию в течение семи дней и был применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года для гражданина Российской Федерации 1976 года рождения. Его виза была аннулирована, так как она была выдана с туристической целью, но использовалась неправомерно.
28 июня авиарейсом из Стамбула прибыл гражданин Малайзии 1999 года рождения. У мужчины не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки. Также у него отсутствовали финансовые средства. Ему был выдан запрет на въезд на границе, и 29 июня он вылетел обратно в Стамбул.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 11 граждан Молдовы, девятерых граждан России, троих граждан Израиля, троих граждан Украины, одного гражданина Беларуси и одного гражданина Грузии.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пятерых граждан России, одного гражданина Сербии и одного гражданина Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
ДТП
28 июня в 23:22 спасатели выезжали в центр города на Тартуское шоссе для ликвидации последствий аварии между легковым автомобилем и мотоциклом. Спасатели засыпали разлившееся на дорогу топливо абсорбентом.
Пожары
28 июня в 17:35 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании и черном дыме на мусорной свалке на улице Силикатсийти в Нымме. На участке сбора древесины горела куча щепы, веток и пней, окруженная бетоном. Спасатели предотвратили распространение огня на другую кучу. В это же время поступила информация, что горит крыша здания, расположенного поблизости. Спасатели потушили небольшой деревянный участок под крышей на втором этаже здания. Пожары были ликвидированы к 22:37. Тушение пожара осуществляли профессиональные спасатели Нымме, Лиллекюла, Кесклинна и Кейла, а также спасатели-добровольцы Сауа и Копли.
28 июня в 23:07 спасатели-добровольцы Мурасте помогли потушить костер, который был слишком близко к лесу в деревне Суурупи волости Харку.
30 июня в 14:56 в Центр тревоги поступил звонок о пожаре на балконе четвертого этажа на бульваре Виру в Силламяэ. Жители смогли самостоятельно потушить деревянную часть балкона, так как возгорание было обнаружено вовремя. Пожар мог возникнуть из-за небрежного курения, и спасатели наложили штраф на владельца квартиры за вызванный курением пожар в порядке упрощенного производства.
29 июня в 16:10 был замечен белый дым в деревне Перятси в Нарва-Йыэсуу. В труднодоступном месте горела земля и лес на общей площади 250 квадратных метров. Спасатели потушили пожар к 20:06. На следующий день территория пожара была проверена, очагов возгорания не найдено.
28 июня в 15:47 поступило сообщение о загоревшимся автомобиле на парковке в районе пляжа Аа в волости Люганузе. К моменту прибытия спасателей находившиеся рядом люди смогли потушить пожар. Спасатели проверили машину и сняли клеммы с аккумулятора.
Прочее
29 июня в 17:23 поступило сообщение о дымящемся аккумуляторе на мотоцикле в деревне Саустинымме волости Саку. Водитель смог извлечь литиевый аккумулятор из мотоцикла, но у него не было средств для тушения, аккумулятор продолжал дымиться. Спасатели охладили аккумулятор водой. Утилизацией аккумулятора занялся владелец.
30 июня в 10:48 поступил вызов на улицу Пикале в поселок Вяйке-Маарья, где ежик упал в решетчатое подвальное окно общественного центра. Пожарные достали ежа из ямы.
28 июня в 15:43 сообщили о дымящейся трансформаторной подстанции на улице Хярма в Раквере. К моменту прибытия спасателей дым уже рассеялся. Территория была проверена, и на место были вызваны электрики.