СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Угон автомобиля, пожар на мусорной свалке, спасение ежа

В полицию обратился житель Тартумаа, который в мае зарегистрировался на инвестиционной платформе Fuel Profit. Впоследствии с ним связались и попросили зарегистрироваться на инвестиционной платформе Robintrov.com. Мужчина перевел туда 4 900 евро для инвестирования, и теперь ему отказано в доступе к деньгам. Обстоятельства мошенничества расследуются полицией в рамках уголовного дела.

Жительница Тарту сообщила в полицию, что продавала блузку через Facebook Marketplace. С ней связалась женщина, которая хотела купить ее и доставить курьером Venipak. Для этого покупательница отправила продавцу ссылку, по которой та должна была подтвердить сделку своим PIN2-кодом. В результате 380 евро были переведены на счет в иностранном банке.

Житель Сааремаа сообщил в полицию, что 27 июня ему позвонил русскоговорящий мужчина, представившийся менеджером по безопасности компании Paysera. Звонивший утверждал, что его счет был взломан. Далее он общался через приложение Telegram, и под его руководством мужчина сделал перевод на иностранный счет на общую сумму 14 570 евро.

Безопасность на границе

28 июня было выдано предписание покинуть Эстонию в течение семи дней и был применен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года для гражданина Российской Федерации 1976 года рождения. Его виза была аннулирована, так как она была выдана с туристической целью, но использовалась неправомерно.