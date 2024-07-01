Владимир Зеленский: «У нас с Западом разные представления о победе»

По его словам, больше всего от российских планирующих боеприпасов страдают Донецкая и Харьковская области.

С КАБами можно бороться средствами противовоздушной обороны. Но стоимость ракет для систем Patriot очень высока, их не производят и не поставляют Украине в большом количестве.

Возможны ли переговоры с Россией?

В этом интервью Владимир Зеленский едва ли не впервые допустил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее он неоднократно говорил о невозможности подобных переговоров, что кроме того было закреплено в Украине законодательно.

По словам Зеленского, единственный вариант переговоров с российским лидером — использование посредников, как это было при обсуждении и создании черноморского зернового коридора.

«Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так это и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция», - пояснил Зеленский.

По мнению Зеленского, подобную схему можно было бы использовать при переговорах по вопросам «территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства».

Посредниками могли бы выступить страны с разных континентов, считает президент.