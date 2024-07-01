ГРАФИК Во вторник в Эстонии снова ожидаются самые высокие цены на электроэнергию в Европе

Наиболее высокая цена на электроэнергию в Эстонии будет во вторник вечером с 20:00 до 21:00, достигнув 317,39 евро за мегаватт-час, а наиболее низкая цена будет с 4:00 до 5:00, когда цена упадет до 84 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве цена на электроэнергию будет такой же, как и в Эстонии, в то время как в Финляндии средняя дневная цена на электроэнергию будет на 82,8 процента ниже - 27,55 евро за мегаватт-час.