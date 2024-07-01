По данным биржи электроэнергии Nord Pool, средняя биржевая цена на электроэнергию в Эстонии во вторник, 2 июля, по сравнению с понедельником вырастет на 14,9 процента и составит 160,08 евро за мегаватт-час, что также является самой высокой ценой в системе Nord Pool на завтрашний день.
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ГРАФИК ⟩ Во вторник в Эстонии снова ожидаются самые высокие цены на электроэнергию в Европе
Наиболее высокая цена на электроэнергию в Эстонии будет во вторник вечером с 20:00 до 21:00, достигнув 317,39 евро за мегаватт-час, а наиболее низкая цена будет с 4:00 до 5:00, когда цена упадет до 84 евро за мегаватт-час.