С 3 июля в Таллинне из-за строительных работ будет закрыта остановка «Бульвар Мере» и с 8 июля - остановка «Площадь Вабадузе» на бульваре Каарли в направлении центра города.
В Таллинне начинается строительство велосипедных дорожек на бульварах Мере и Каарли
В ходе работ будут построены новые велосипедные и пешеходные дорожки, посажены деревья, а также реконструированы водопроводные и канализационные трассы, передала в понедельник пресс-служба горуправы Таллинна.
По словам вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере, полная реконструкция автобусных остановок значительно повысит удобство и безопасность велосипедных дорожек в Таллинне.
«Если на велосипеде и самокате можно будет ехать по отдельной дорожке таким образом, чтобы не проезжать через автобусную остановку, то после реконструкции в соответствии со Стратегией велосипедного движения преимущества в плане безопасности получат и те, кто на велосипеде не передвигается», - сказал Пере.
Строительные работы на остановке «Бульвар Мере» в направлении центра города начнутся 3 июля. В ходе работ автотранспорт будет направлен по трамвайным путям, пешеходы смогут передвигаться по существующему тротуару в обозначенной зоне.
Автобусные линии № 21, 21B, 41 и 41B, 73, 91, 92, 93 и 96 временно будут останавливаться на трамвайной остановке «Бульвар Мере» в направлении центра города. Проезжая часть будет открыта для движения 18 августа.
Реконструкция автобусной остановки «Площадь Вабадузе» на бульваре Каарли в направлении центра города начнется 8 июля. В ходе строительных работ для автотранспорта будут открыты две или одна полоса движения в зависимости от этапа работ. Пешеходы и велосипедисты смогут передвигаться по существующему тротуару в обозначенной зоне.
Автобусные линии № 21, 21B, 22, 41 и 41B временно будут останавливаться на остановке «Тынисмяги», автобусные линии № 2, 3, 9, 11, 16, 23, 35, 40, 46 и 67 – на остановке «Площадь Вабадузе», расположенной на бульваре Эстония. Проезжая часть будет открыта для движения 30 августа.
«Лето - самое безболезненное время для проведения дорожных работ в городе, поскольку многие люди находятся в отпуске или работают дома во время школьных каникул, - сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла. - Если вы передвигаетесь на автомобиле, просим вас запастись временем, или, если возможно, воспользоваться общественным транспортом или велосипедом, чтобы снизить нагрузку на автомобильное движение», - добавил Андла.
Работы по озеленению и укладке тротуарной плитки продлятся до 14 октября.
Все существующее озеленение в зоне строительства будет сохранено, для деревьев будет установлена защита на протяжении всего периода работ. В рамках проекта на бульваре Каарли будет высажено 76 тисов обыкновенных, 124 молиний обыкновенных, 59 котовников Фассена, 32 кизильника Даммера и 43 рудбекии блестящие.
Строительные работы осуществляет Atemo OÜ, надзор - TPJ Inseneribüroo OÜ. Сумма договора составляет около 939 000 евро, из которых 198 000 евро в связи со строительством водопроводных и канализационных трасс софинансирует AS Tallinna Vesi (суммы без НСО). Согласно договору, срок окончания работ - 14 декабря 2024.
Расписание, планирование поездки, маршруты общественного транспорта и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.
Изменения также касаются общественного транспорта Харьюского уезда. Информация об изменениях доступна на сайте Центра общественного транспорта Северной Эстонии www.ytkpohja.ee.