В Таллинне начинается строительство велосипедных дорожек на бульварах Мере и Каарли

В ходе работ будут построены новые велосипедные и пешеходные дорожки, посажены деревья, а также реконструированы водопроводные и канализационные трассы, передала в понедельник пресс-служба горуправы Таллинна.

По словам вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере, полная реконструкция автобусных остановок значительно повысит удобство и безопасность велосипедных дорожек в Таллинне.

«Если на велосипеде и самокате можно будет ехать по отдельной дорожке таким образом, чтобы не проезжать через автобусную остановку, то после реконструкции в соответствии со Стратегией велосипедного движения преимущества в плане безопасности получат и те, кто на велосипеде не передвигается», - сказал Пере.

Строительные работы на остановке «Бульвар Мере» в направлении центра города начнутся 3 июля. В ходе работ автотранспорт будет направлен по трамвайным путям, пешеходы смогут передвигаться по существующему тротуару в обозначенной зоне.

Автобусные линии № 21, 21B, 41 и 41B, 73, 91, 92, 93 и 96 временно будут останавливаться на трамвайной остановке «Бульвар Мере» в направлении центра города. Проезжая часть будет открыта для движения 18 августа.

Реконструкция автобусной остановки «Площадь Вабадузе» на бульваре Каарли в направлении центра города начнется 8 июля. В ходе строительных работ для автотранспорта будут открыты две или одна полоса движения в зависимости от этапа работ. Пешеходы и велосипедисты смогут передвигаться по существующему тротуару в обозначенной зоне.