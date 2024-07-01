На этой неделе Таллинн и Сааремаа посетят шесть круизных лайнеров

Во вторник, 2 июля, из Хельсинки прибудет 285-метровый лайнер Arcadia под флагом Бермудских островов, который затем в пять часов вечера возьмет курс на Хельсинки. Лайнер совершает двухнедельный круиз, который начинается и заканчивается в Саутгемптоне.

В этом сезоне Arcadia больше не посетит Эстонию, а в летние месяцы судно путешествует между Британскими островами и Скандинавией. В следующем году Arcadia войдет в Балтийское море, но при посещении стран Балтии ограничится Клайпедой и Ригой.

В четверг утром, 4 июля, из Хельсинки прибудет 131-метровый Le Dumont-d'Urville, в 13:30 судно направится в Ригу. Это полярная экспедиционная яхта, плавающая под флагами Уоллиса и Футуа. В эту же серию класса входят также однотипные суда Le Jacques Cartier, Le Laperouse, Le Bougainville, Le Bellot и Le Champlain, два последних из которых также посещали Эстонию в предыдущие сезоны. Все они названы в честь французских морских исследователей. Всего в этом сезоне Le Dumont-d'Urville посетит Эстонию шесть раз, и следующие визиты уже запланированы на 16 и 20 июля.