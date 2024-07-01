На этой неделе Таллинн и Сааремаа посетят шесть круизных лайнеров, два из которых в четверг, 4 июля, зайдут в Старый порт одновременно.
На этой неделе Таллинн и Сааремаа посетят шесть круизных лайнеров
Во вторник, 2 июля, из Хельсинки прибудет 285-метровый лайнер Arcadia под флагом Бермудских островов, который затем в пять часов вечера возьмет курс на Хельсинки. Лайнер совершает двухнедельный круиз, который начинается и заканчивается в Саутгемптоне.
В этом сезоне Arcadia больше не посетит Эстонию, а в летние месяцы судно путешествует между Британскими островами и Скандинавией. В следующем году Arcadia войдет в Балтийское море, но при посещении стран Балтии ограничится Клайпедой и Ригой.
В четверг утром, 4 июля, из Хельсинки прибудет 131-метровый Le Dumont-d'Urville, в 13:30 судно направится в Ригу. Это полярная экспедиционная яхта, плавающая под флагами Уоллиса и Футуа. В эту же серию класса входят также однотипные суда Le Jacques Cartier, Le Laperouse, Le Bougainville, Le Bellot и Le Champlain, два последних из которых также посещали Эстонию в предыдущие сезоны. Все они названы в честь французских морских исследователей. Всего в этом сезоне Le Dumont-d'Urville посетит Эстонию шесть раз, и следующие визиты уже запланированы на 16 и 20 июля.
238-метровое судно Borealis, открывшее в этом году круизный сезон в Эстонии, также прибудет в четверг с острова Готланд. Судно под флагом Багамских островов находится в двухнедельном круизе, который начинается и заканчивается в Дувре. Поздно вечером Borealis возьмет курс на Хельсинки и в этом сезоне больше не придет в Эстонию. Следующее лето Borealis проведет в основном под звездой скандинавских круизов.
В пятницу из Риги прибудет стометровая гигантская яхта Clio, которая пробудет в Старом порту до полудня следующего дня, а затем отправится в Хельсинки.
В воскресенье 322-метровая Queen Anne прибудет в Старый порт с Готланда в рамках десятидневного плавания. Таллинн - третий порт начавшегося в Гамбурге путешествия. Queen Anne под флагом Бермудских островов также посетит Хельсинки и Стокгольм. Мелани Си, певшая в Spice Girls, является одной из крестных матерей корабля, который не вернется в Эстонию в этом сезоне.
В воскресенье из Клайпеды к причалу Сааремаа придет 171-метровый лайнер Seven Seas Navigator, а на следующий день он отправится в Таллинн. Следующие заходы судна в Эстонию состоятся 14 и 21 июля.