Городская управа, начавшая работу весной, договорилась о прекращении договора аренды недвижимости, принадлежащей городу, с Российской Федерацией.

«В случае квартиры на бульваре Карли, 11 ситуация была особенно абсурдной, поскольку российское посольство платило за аренду квартиры площадью 73 квадратных метра в центре Таллинна всего 4 евро и 67 центов в месяц. Это более чем в 160 раз меньше рыночной стоимости такой квартиры, и такой подарок, конечно же, никак не оправдан», - сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла.

По его словам, 28 марта Таллиннская горуправа уведомила российское посольство о расторжении договора аренды квартиры на бульваре Карли, 11. «Помещение должно было быть освобождено до 30 июня, и сегодня мы получили его от российского посольства», - отметил Андла.

Старейшина Кесклинна добавил, что с середины 90-х годов Таллиннская горуправа пыталась изменить или расторгнуть невыгодный для города договор аренды: «Теперь мы можем сказать, что этот вопрос окончательно закрыт».

Как видно по фотографиям, квартира находится в пригодном для жилья состоянии, но требует ремонта. За последние десятилетия в квартире были проведены лишь минимально необходимые обновления: ламинатный пол, пластиковые окна и несколько предметов мебели.