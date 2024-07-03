СМОТРИТЕ ВИДЕО! Причина «Всемирного потопа» в Нарве оказалась весьма прозаичной

Жители Нарвы страшно повеселились, когда после сильного ливня на дорогах Таллиннского шоссе образовалось настоящее море, которое впору было переплывать на небольших лодках. Люди снимали видео и делали фотографии, которые позже завирусились в социальной сети Facebook.

Однако причина плохого отвода ливневых вод у магазина Lidl оказалась, по словам вице-мэра Олега Карпикова, очень простой - канализация забивается.

«Это все простые житейские вопросы: ливневые канализации засорились из-за мусора. Такое было в прошлом году, и в этом повторилось. В этот раз канализация засорилась скошенной травой, в прошлый - сучьями. Вода снесла весь мусор, который не успели вовремя убрать, в трубы канализации, и они забились», - пояснил Карпиков.

На данный момент канализацию прочистили и ситуация повториться не должна, заявил Карпиков Rus.Postimees. Он добавил, что никаких технических ошибок при строении дороги, которая проходит в конце Таллиннского шоссе и соединяет его, дорожное кольцо и магазин Lidl, допущено не было.

«Строительством занималась та же фирма, которая работала над шоссе по улице Керессе и самим кольцом (проект TEN-T)», - сказал вице-мэр, добавив, что проектировщик был один, просто заказчики разные. Этой фирмой ялвяется AS YIT Eesti.

«Там все нормально сделали. Просто в этот раз не успели траву унести, ее ливнем снесло в канализацию. Но мы быстро ее почистили, поэтому теперь проблем быть не должно. Если все-таки вода будет уходить медленно, AS YIT предпримут попытку сделать гидравлическое исследование, может быть придется что-то ставить дополнительно, но сейчас все хорошо», - заявил Карпиков.

По словам Дмитрия Липатова, руководителя Narva Vesi, проблема может быть и в остатках строительного мусора в канализации. «Город проходил по трубам специальной камерой, о результатах я пока не могу сказать, но, вроде, ничего страшного там нет», - сказал он, добавив, что если проблема повториться, канализацию нужно будет переделывать, но вероятность не такая большая.

Липатов добавил, что в тот день, когда было записано видео, выпало рекордное количество осадков за очень короткое время, а из-за травы и веток проходимость стала еще хуже.

В последующие несколько дней, когда шли сильные дожди, такого бассейна на дороге не образовывалось.