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СМОТРИТЕ ВИДЕО! Причина «Всемирного потопа» в Нарве оказалась весьма прозаичной

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
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Ливневые дожди застали врасплох комму­наль­ные хозяйства Таллинна и других городов Эсто­нии, и потопы на улицах доставили много не­удобств как пешеходам, так и автолюбителям.
Ливневые дожди застали врасплох комму­наль­ные хозяйства Таллинна и других городов Эсто­нии, и потопы на улицах доставили много не­удобств как пешеходам, так и автолюбителям. Фото: Pm

Некоторое время назад нарвитяне в социальных сетях сильно удивились большому потопу, который образовался в конце Таллиннского шоссе, недалеко от дорожного кольца. Кто-то предположил, что ливневая канализация была плохо спроектирована, но все оказалось куда проще. 

Жители Нарвы страшно повеселились, когда после сильного ливня на дорогах Таллиннского шоссе образовалось настоящее море, которое впору было переплывать на небольших лодках. Люди снимали видео и делали фотографии, которые позже завирусились в социальной сети Facebook.

Однако причина плохого отвода ливневых вод у магазина Lidl оказалась, по словам вице-мэра Олега Карпикова, очень простой - канализация забивается. 

«Это все простые житейские вопросы: ливневые канализации засорились из-за мусора. Такое было в прошлом году, и в этом повторилось. В этот раз канализация засорилась скошенной травой, в прошлый - сучьями. Вода снесла весь мусор, который не успели вовремя убрать, в трубы канализации, и они забились», - пояснил Карпиков.

На данный момент канализацию прочистили и ситуация повториться не должна, заявил Карпиков Rus.Postimees. Он добавил, что никаких технических ошибок при строении дороги, которая проходит в конце Таллиннского шоссе и соединяет его, дорожное кольцо и магазин Lidl, допущено не было. 

«Строительством занималась та же фирма, которая работала над шоссе по улице Керессе и самим кольцом (проект TEN-T)», - сказал вице-мэр, добавив, что проектировщик был один, просто заказчики разные. Этой фирмой ялвяется AS YIT Eesti. 

«Там все нормально сделали. Просто в этот раз не успели траву унести, ее ливнем снесло в канализацию. Но мы быстро ее почистили, поэтому теперь проблем быть не должно. Если все-таки вода будет уходить медленно, AS YIT предпримут попытку сделать гидравлическое исследование, может быть придется что-то ставить дополнительно, но сейчас все хорошо», - заявил Карпиков.

По словам Дмитрия Липатова, руководителя Narva Vesi, проблема может быть и в остатках строительного мусора в канализации. «Город проходил по трубам специальной камерой, о результатах я пока не могу сказать, но, вроде, ничего страшного там нет», - сказал он, добавив, что если проблема повториться, канализацию нужно будет переделывать, но вероятность не такая большая. 

Липатов добавил, что в тот день, когда было записано видео, выпало рекордное количество осадков за очень короткое время, а из-за травы и веток проходимость стала еще хуже.

В последующие несколько дней, когда шли сильные дожди, такого бассейна на дороге не образовывалось. 

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