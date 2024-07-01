Полиция просит помощи в поиске 67-летнего Матти, который ушел из попечительского дома в Тапа. Последний раз его видели вчера, 30 июня, рано утром около 6:30 на железнодорожной станции Лехтсе в волости Тапа. Матти уже ранее покидал попечительский дом, но тогда его нашли в Пайде, где он раньше жил.
Полиция разыскивает пропавшего Матти
Полиция проверила возможные места пребывания Матти как в Лехтсе, так и в Пайде, поговорила с сотрудниками попечительского дома и проверила больницы, но, к сожалению, до сих пор не нашла его. Полиция продолжает поиски.
Рост Матти - около 176 см, он среднего телосложения. У него темные волосы. Для ходьбы он может использовать трость. В последний раз на нем была голубая спортивная куртка, черные джинсы и светлая кепка. С собой у него был темно-синий рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Матти или знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.