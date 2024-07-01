Полиция разыскивает пропавшего Матти

Полиция проверила возможные места пребывания Матти как в Лехтсе, так и в Пайде, поговорила с сотрудниками попечительского дома и проверила больницы, но, к сожалению, до сих пор не нашла его. Полиция продолжает поиски.

Рост Матти - около 176 см, он среднего телосложения. У него темные волосы. Для ходьбы он может использовать трость. В последний раз на нем была голубая спортивная куртка, черные джинсы и светлая кепка. С собой у него был темно-синий рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел Матти или знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.