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Родственники нашли пропавшего Матти

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Полиция просила помощи в поиске 67-летнего Матти, который ушел из попечительского дома в Тапа. Последний раз его видели вчера, 30 июня, рано утром около 6:30 на железнодорожной станции Лехтсе в волости Тапа. Матти уже ранее покидал попечительский дом, но тогда его нашли в Пайде, где он раньше жил.

Полиция проверила возможные места пребывания Матти как в Лехтсе, так и в Пайде, поговорила с сотрудниками попечительского дома и проверила больницы, но, к сожалению, не нашла его.

2 июля полиция сообщила, что родственники вернули Матти в попечительский дом. С ним все в порядке.

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