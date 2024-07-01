Родственники нашли пропавшего Матти

Полиция просила помощи в поиске 67-летнего Матти, который ушел из попечительского дома в Тапа. Последний раз его видели вчера, 30 июня, рано утром около 6:30 на железнодорожной станции Лехтсе в волости Тапа. Матти уже ранее покидал попечительский дом, но тогда его нашли в Пайде, где он раньше жил.