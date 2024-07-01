Полиция просила помощи в поиске 67-летнего Матти, который ушел из попечительского дома в Тапа. Последний раз его видели вчера, 30 июня, рано утром около 6:30 на железнодорожной станции Лехтсе в волости Тапа. Матти уже ранее покидал попечительский дом, но тогда его нашли в Пайде, где он раньше жил.
Родственники нашли пропавшего Матти
Полиция проверила возможные места пребывания Матти как в Лехтсе, так и в Пайде, поговорила с сотрудниками попечительского дома и проверила больницы, но, к сожалению, не нашла его.
2 июля полиция сообщила, что родственники вернули Матти в попечительский дом. С ним все в порядке.