Цахкна: санкции в отношении Беларуси сдержат Россию

По словам главы МИД Маргуса Цахкна, вступившие в понедельник в силу меры - это крайне важный прогресс, поскольку благодаря им уклонение от санкций против России становится гораздо сложнее.

«В отношении Беларуси вводятся дополнительные санкции, лучше прежнего привязанные к ограничительным мерам в отношении России, - пояснил Цахкна. - Тем самым сокращаются возможности России посредством Беларуси получать доступ к ряду товаров, которые нужны России на поле боя в агрессии против Украины».

По словам Цахкна, давно существовала проблема из-за того, что, хотя ЕС ввел в отношении России обширные санкции, она все же получала необходимые для войны материалы посредством Беларуси. «Новый пакет санкций существенно усложняет это», - заверил Цахкна.