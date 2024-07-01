МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В БЕДЕ Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 55-летнего Райнo

Райнo покинул сегодня в полдень медицинское учреждение в Пыхья-Таллинне, и его местонахождение неизвестно. Полицейские обыскали район, но, к сожалению, не смогли его найти. У Райно проблемы с памятью, и он может оказаться в беде без посторонней помощи.