Полиция просит помощи в установлении местонахождения 55-летнего Райнo, пропавшего в Пыхья-Таллинне.
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В БЕДЕ ⟩ Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 55-летнего Райнo
Райнo покинул сегодня в полдень медицинское учреждение в Пыхья-Таллинне, и его местонахождение неизвестно. Полицейские обыскали район, но, к сожалению, не смогли его найти. У Райно проблемы с памятью, и он может оказаться в беде без посторонней помощи.
Рост Райно - около 183 см, он среднего телосложения. Он носит очки квадратной формы с черной оправой. На нем были черные штаны и зеленая рубашка.
Полиция просит всех, кто видел Райнo или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.