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Пропавший в Таллинне 55-летний мужчина нашелся

rus.postimees.ee
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Полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль. Фото: Madis Veltman

В понедельник, 1 июля, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 55-летнего Райнo, пропавшего в столичном районе Пыхья-Таллинн.

Райнo покинул медицинское учреждение в Пыхья-Таллинне и пропал. Полицейские обыскали близлежащие окрестности, но- не смогли его найти. У Райно проблемы с памятью, поэтому без посторонней помощи он мог попасть в беду.

Утром во вторник, 2 июля, пресс-служба полиции сообщила, что минувшей ночью патрульные заметили пропавшего на столичном автовокзале.

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