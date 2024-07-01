В понедельник, 1 июля, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 55-летнего Райнo, пропавшего в столичном районе Пыхья-Таллинн.
Пропавший в Таллинне 55-летний мужчина нашелся
Райнo покинул медицинское учреждение в Пыхья-Таллинне и пропал. Полицейские обыскали близлежащие окрестности, но- не смогли его найти. У Райно проблемы с памятью, поэтому без посторонней помощи он мог попасть в беду.
Утром во вторник, 2 июля, пресс-служба полиции сообщила, что минувшей ночью патрульные заметили пропавшего на столичном автовокзале.