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Муниципальная полиция: штрафы за парковку повысятся до 80 евро

rus.postimees.ee
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Инспектор Департамента муниципальной полиции Таллинна штрафует неправильно припаркованный автомобиль. Фото иллюстративное.
Инспектор Департамента муниципальной полиции Таллинна штрафует неправильно припаркованный автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Муниципальная полиция Таллинна (МуПо) сообщила, что в связи с изменениями в Законе о дорожном движении, начиная с 09.07.2024, предупредительные штрафы за неправильную парковку будут изменены.

За парковку транспортного средства в запрещенном месте или нарушение правил парковки, предусмотренных дорожными знаками, будет налагаться штраф в размере 40 евро. Если нарушение создает опасность для других участников движения или значительно мешает движению, штраф составит 80 евро.

МуПо просит водителей быть внимательными и соблюдать требования парковки, установленные Законом о дорожном движении!

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