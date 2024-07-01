Муниципальная полиция Таллинна (МуПо) сообщила, что в связи с изменениями в Законе о дорожном движении, начиная с 09.07.2024, предупредительные штрафы за неправильную парковку будут изменены.
Муниципальная полиция: штрафы за парковку повысятся до 80 евро
За парковку транспортного средства в запрещенном месте или нарушение правил парковки, предусмотренных дорожными знаками, будет налагаться штраф в размере 40 евро. Если нарушение создает опасность для других участников движения или значительно мешает движению, штраф составит 80 евро.
МуПо просит водителей быть внимательными и соблюдать требования парковки, установленные Законом о дорожном движении!