ГАЛЕРЕЯ Улица Лийвалайа стала двухполосной

Скоро работы дойдут до перекрестка Лийвалайа и Тартуского шоссе. В связи с этим автобусные маршруты № 2 и 15 будут направлены по объездному пути через улицы Лийвалайа, Лаутери и Лембиту с 15 по 24 июля. Полное восстановление движения на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа ожидается во второй половине августа.