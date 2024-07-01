Согласно обзору, составленному Агентством окружающей среды, минувший июнь был заметно теплее и более солнечным по сравнению с многолетней нормой.
ОБЗОР ⟩ Прошедший июнь был заметно теплее среднего
Перевод: Сергей Светлов
Агентство окружающей среды сообщило в своем блоге, что средняя температура июня составила 16,8 градусов, что на два градуса выше нормы. Минимальная температура была зафиксирована на станции наблюдения Тоома 7 июня и составила 3,9 градусов.
28 июня была достигнута самая высокая температура - 33,1 градуса в Выру. Последний раз лето было таким же теплым в 2022 году.
«28 июня температура достигла пика в последнюю неделю месяца. Максимальные температуры на станциях наблюдения достигали 33 градусов. 32 градуса и выше были зафиксированы на девяти станциях, а самыми теплыми местами оказались Выру и Вильянди. Станции наблюдения в Вяйке-Маарья и Хелтермаа установили новые личные рекорды июня по теплу», - сообщалось в блоге.
Ранее рекорд на станции Вяйке-Маарья был установлен 23 июня 2021 года и составил 31,1 градуса. Предыдущий рекорд на станции Хелтермаа был достигнут в конце июня 2022 года, было зафиксировано 30,5 градусов. На сегодняшний день их рекорды составляют 31,5 и 30,7 градуса соответственно.
В ночь на 28 июня, по сообщению Агентства окружающей среды, на западных островах Эстонии впервые этим летом был зарегистрирован феномен тропической ночи, когда ночная температура не опустилась ниже 20 градусов. 29 июня тропическая ночь была зарегистрирована уже на десяти станциях наблюдения. Самая высокая минимальная температура была зафиксирована в Выру и составила 22,9 градуса.
Наибольшее количество молний было 1 июня
Среднее количество осадков в июне составило 60 мм, что на десять мм меньше нормы. В целом больше всего осадков выпало в Пярну (119,5 мм) и Нарве (104,3 мм), а меньше всего в Выру (25,5 мм) и Ристне (28,6 мм).
Вечером 3 июня на Пярну обрушился грозовой дождь, вызвавший наводнения. В течение часа выпало 34,6 мм осадков, а за весь день - 52,5 мм. Это составило около 67 процентов от месячной нормы осадков в Пярну.
«Что касается Иванова дня, можно сказать, что Эстония была разделена на две части. Погода в Северной Эстонии была суше, чем в Южной, где временами шел дождь», - говорилось в обзоре.
Грозовых дней в июне было всего 14, в которые было зарегистрировано 7 685 ударов молний. Больше всего молний было 1 июня - в этот день зафиксировали 3 894 удара.
Град выпадал несколько дней. Основные дни - 1 июня, 8 июня и 12 июня. Град наблюдался, например, в Рапламаа, Ноароотси, Ярвамаа и на острове Муху.
Июнь оказался более солнечным, чем обычно. Суммарное среднее количество солнечных часов в июне составило 326,9 часов, что на 51,9 часов больше нормы. Больше всего солнца было в Роомассааре, а меньше всего - в Тыравере.
Максимальные значения УФ-индекса в июне были зафиксированы на станциях во второй половине месяца, но почти весь месяц дневные максимальные значения УФ-индекса были около шести или выше. Максимальное значение УФ-индекса в июне 2024 года - 7,4 - было зафиксировано в Тарту-Тыравере 24 июня.