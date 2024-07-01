ОБЗОР Прошедший июнь был заметно теплее среднего

Вечером 3 июня на Пярну обрушился грозовой дождь, вызвавший наводнения. В течение часа выпало 34,6 мм осадков, а за весь день - 52,5 мм. Это составило около 67 процентов от месячной нормы осадков в Пярну.

«Что касается Иванова дня, можно сказать, что Эстония была разделена на две части. Погода в Северной Эстонии была суше, чем в Южной, где временами шел дождь», - говорилось в обзоре.

Грозовых дней в июне было всего 14, в которые было зарегистрировано 7 685 ударов молний. Больше всего молний было 1 июня - в этот день зафиксировали 3 894 удара.

Град выпадал несколько дней. Основные дни - 1 июня, 8 июня и 12 июня. Град наблюдался, например, в Рапламаа, Ноароотси, Ярвамаа и на острове Муху.

Июнь оказался более солнечным, чем обычно. Суммарное среднее количество солнечных часов в июне составило 326,9 часов, что на 51,9 часов больше нормы. Больше всего солнца было в Роомассааре, а меньше всего - в Тыравере.

Максимальные значения УФ-индекса в июне были зафиксированы на станциях во второй половине месяца, но почти весь месяц дневные максимальные значения УФ-индекса были около шести или выше. Максимальное значение УФ-индекса в июне 2024 года - 7,4 - было зафиксировано в Тарту-Тыравере 24 июня.