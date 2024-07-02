Вт, 2.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Глава ЭОК: сборная едет в Париж малым составом, с фехтованием – так уж получилось, а за медали повоюем! (1)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy
  • Происходящее в фехтовании – изнанка эстонского спорта
  • Сменить Кааберма мог бы зарубежный специалист
  • В олимпийской сборной Эстонии аутсайдеров нет

Летние Олимпийские игры начнутся в Париже уже 26 июля. Готова ли сборная Эстонии к большим вызовам? Кто станет новым олимпийским чемпионом вслед за эстонскими фехтовальщицами, пополнившими копилку сборной командным золотом и индивидуальной бронзой на предыдущей Летней олимпиаде?

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа

Выдержки из беседы:

– Эстонские спортсмены за месяц с небольшим выиграли три чемпионата Европы подряд (Йоханнес Эрм – десятиборье, Энели Ефимова – плавание, Эрина Эмбрих – фехтование). Поможет ли это сборной Эстонии претендовать на олимпийское золото?

– Несомненно! Такие достижения, как у десятиборца Йоханнеса Эрма показывают, в какой в отличной форме находится легкоатлет. Победы на крупных первенствах вдохновляют и других спортсменов.

– А что происходит в нашем фехтовании? У нас есть новоиспеченная чемпионка Европы Ирина Эмбрих, на Летних играх 2021 года все медали Эстонии принесли фехтовальщицы, а теперь женская сборная – вне игры. К тому же сегодня подал в отставку главный тренер команды Кайдо Кааберма…

– Об этом уже много сказано. Происходящее в нашем фехтовании в какой-то мере характеризует весь эстонский спорт. Нечто похожее происходит во многих других федерациях. Страна у нас маленькая, спортивных клубов – немного, тренеры зачастую являются владельцами этих клубов, сами заседают в правлении и сами принимают решения. То есть, сидят на двух стульях одновременно. В таких обстоятельствах неизбежно появление эмоций и интриг. Все они хорошие люди, но делу мешает человеческий фактор.

– Результат – налицо? Золотая сборная минувших Летних игр осталась на этот раз без путевки на Олимпиаду…

– Нельзя утверждать, что, если бы Катрина Лехис (обладательница командного золота и индивидуальной бронзы на Играх в Токиоприм.ред.) осталась с командой, то поездка в Париж была бы обеспечена. Случилось так, как случилось. От взлетов и падений никто не застрахован.

Кааберма тоже можно понять. После блестящего результата в Токио – теперь вот такой итог. Думаю, что ему сейчас нелегко. Особенно, если учитывать, сколько интриг вокруг него.

Надеюсь, что перед эстонским фехтованием теперь откроются новые возможности. Было бы хорошо, чтобы в такой маленькой стране, как Эстония, главный тренер сборной по фехтованию был приглашен из-за рубежа. Но решать им самим! Полагаю, что приглашение зарубежного наставника позволило бы избежать лишних интриг.

– За команду шпажисток в Париже мы теперь не сумеем поболеть. А на какие дисциплины можно надеяться?

– Эстония повезет в Париж небольшую сборную (самую малочисленную за всю историю после восстановления независимостиприм.ред.). Однако похожие процессы происходят во всем спорте. Аналогичная ситуация и у Латвии с Литвой, но там может добавиться, например, баскетбольная команда, и численность национальной сборной резко возрастет.

Почему у Эстонии самая малочисленная сборная с начала 90-х? Так бывает! Спорт – это и взлеты, и падения. От последних никто не застрахован, даже если созданы все условия для тренировок, есть славная спортивная история, деньги и тренеры. Вспомните хотя бы шведских теннисистов. Какой успех им сопутствовал 20–25 лет назад, и где они сейчас? Их просто нет.

И хотя Эстония едет в Париж малым составом, каждый участник может показать отличный результат. Аутсайдеров у нас нет.

– Новый олимпийский чемпион и призеры у нас будут?

– Верю, что медаль будет! Взять хотя бы пловчиху Энели Ефимову. Она может всё! Возраст – идеальный, все данные есть, хорошо готова к стартам. В данном случае возможно всё.

Или давайте посмотрим на борца Хейки Наби. Если противник не окажется слишком скользким, то есть не будет перебора со смазкой, и Наби сможет его правильно захватить, то успех возможен.

В гребле шансы Эстонии тоже хороши! И почему бы Пеэтеру Олеску не выиграть медаль в стрельбе?

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: будет ли у Эстонии новый олимпийский чемпион? Что происходит в фехтовании? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger
Студия Postimees: будет ли у Эстонии новый олимпийский чемпион? Что происходит в фехтовании? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger Фото: Madis Veltman
  • Эстонские спортсмены выиграли три Чемпионата Европы подряд (десятиборье, плавание, фехтование). Поможет ли это претендовать на олимпийское золото?
  • Почему национальная сборная оказалась в этот раз самой малочисленной за всю историю?
  • На минувших Летних играх 2021 года все медали для Эстонии завоевали фехтовальщицы. Что происходит сейчас в нашем фехтовании? 
  • На какие дисциплины можно надеяться? На что делает ставки ЭОК?
  • Когда эстонские спортсмены отправятся в Париж?
  • Где будет жить сборная? Каков состав делегации?
  • Кто может составить конкуренцию США по количеству медалей?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger 

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх