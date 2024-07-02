Кааберма тоже можно понять. После блестящего результата в Токио – теперь вот такой итог. Думаю, что ему сейчас нелегко. Особенно, если учитывать, сколько интриг вокруг него.

Надеюсь, что перед эстонским фехтованием теперь откроются новые возможности. Было бы хорошо, чтобы в такой маленькой стране, как Эстония, главный тренер сборной по фехтованию был приглашен из-за рубежа. Но решать им самим! Полагаю, что приглашение зарубежного наставника позволило бы избежать лишних интриг.

– За команду шпажисток в Париже мы теперь не сумеем поболеть. А на какие дисциплины можно надеяться?

– Эстония повезет в Париж небольшую сборную (самую малочисленную за всю историю после восстановления независимости – прим.ред.). Однако похожие процессы происходят во всем спорте. Аналогичная ситуация и у Латвии с Литвой, но там может добавиться, например, баскетбольная команда, и численность национальной сборной резко возрастет.

Почему у Эстонии самая малочисленная сборная с начала 90-х? Так бывает! Спорт – это и взлеты, и падения. От последних никто не застрахован, даже если созданы все условия для тренировок, есть славная спортивная история, деньги и тренеры. Вспомните хотя бы шведских теннисистов. Какой успех им сопутствовал 20–25 лет назад, и где они сейчас? Их просто нет.

И хотя Эстония едет в Париж малым составом, каждый участник может показать отличный результат. Аутсайдеров у нас нет.