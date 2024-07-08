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Студия Postimees: что не так с экономикой Эстонии?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Почему экономики Литвы и Латвии растут, а Эстония всё еще в минусе? Ждать ли восстановления экономики во втором полугодии? Как долго можно повышать налоги?

На вопросы rus.Postimees ответит в студии крупный эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа. Следите за эфиром в 9:00!

  • Чем объяснить взлет экономики Литвы и относительно стабильные показатели Латвии? 
  • Почему кризис задел Эстонию больше всех? 
  • Как долго Эстония будет оставаться чемпионом Европы по инфляции и падению ВВП?
  • Можно ли не повышать налоги? Каковы альтернативы?
  • Когда ждать восстановления экономики?
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