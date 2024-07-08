Почему экономики Литвы и Латвии растут, а Эстония всё еще в минусе? Ждать ли восстановления экономики во втором полугодии? Как долго можно повышать налоги?
Студия Postimees: что не так с экономикой Эстонии?
На вопросы rus.Postimees ответит в студии крупный эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа. Следите за эфиром в 9:00!
- Чем объяснить взлет экономики Литвы и относительно стабильные показатели Латвии?
- Почему кризис задел Эстонию больше всех?
- Как долго Эстония будет оставаться чемпионом Европы по инфляции и падению ВВП?
- Можно ли не повышать налоги? Каковы альтернативы?
- Когда ждать восстановления экономики?