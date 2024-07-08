Урмас Сыырумаа: так руководить больше нельзя – это путь к банкротству

– Правда, тогда ему пришлось уйти в отставку с поста министра юстиции из-за скандала с финансированием партии…

– Скандалы были и будут, от них никуда не деться. Однако я все же надеюсь, что Кристен Михал будет руководить правительством при помощи холодного расчета, и тогда у нас начнется рост экономики.

– Будущий премьер дал понять, что повышение налогов продолжится. Как минимум, будут введен пятилетний налог на оборону…

– Государство должно жить за счет налогов, а не за счет конкуренции с частным предпринимателем. Налоги должны быть четкими и понятными. И уж точно, не сваливаться в общий котел, как тот же автоналог. Последний должен идти исключительно на улучшение жизни автомобилистов, усиление безопасности движения и в строительство дорог. В общий кошелек должен поступать налог с оборота.

Конечно, налог на оборону тоже может быть. Однако повторюсь, что все налоги должны быть четкими и понятными для населения.

Кстати, еще со школы всем известно, что, если две трети населения согласны платить налоги, то не нужно создавать огромный госаппарат, который на каждом шагу проверяет и карает. Когда людям понятно, насколько улучшится их жизнь за счет этих налогов, то всё начинает работать само по себе.