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Урмас Сыырумаа: так руководить больше нельзя – это путь к банкротству

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Государство должно быть крупным заказчиком
  • Налоги нельзя повышать в сложные времена
  • Купить боеприпасы – это только полдела

Почему экономики Литвы и Латвии растут, а Эстония всё еще в минусе? Ждать ли восстановления экономики во втором полугодии? Как долго можно повышать налоги?

На вопросы rus.Postimees ответил в студии крупный эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа

Выдержки из беседы:

– Внешние рынки уже начали расти, включая Литву и Латвию, а наша экономика все еще в минусе. Почему?

– На эстонской экономике сказались попытки удержать финансовое равновесие, чтобы у нас было меньше кредитов и так далее. Это курс, проводимый Партией реформ. Я же всегда имел другое мнение. Объясню почему.

Когда весь мир печатает деньги, берет кредиты, строит дороги и инфраструктуру, Эстония заявляет, что мы в другой лодке. Однако во время экономического спада и финансового кризиса мы говорим, что мы со всеми в одной лодке. Ну, тогда нужна последовательность: надо быть со всеми в одной лодке до конца.

В сложные времена государство должно помогать экономике. А именно – быть крупным заказчиком, развивать инфраструктуру и не поднимать непонятные налоги.

Налоги надо поднимать тогда, когда всем хорошо. И уж точно не тогда, когда дела идут плохо. Если корова дает много молока, то зачем ее отправлять на убой?

– Появилась ли у вас надежда, что со сменой премьер-министра и обновлением правительства что-то изменится к лучшему?

– Надежда умирает последней. Я имею довольно глубокое представление о жизни наших политических партий за последние 25–30 лет. Считаю, что самое хорошее время для реформистов пришлось именно на тот период, когда Кристен Михал был генеральным секретарем этой партии.

– Правда, тогда ему пришлось уйти в отставку с поста министра юстиции из-за скандала с финансированием партии…

– Скандалы были и будут, от них никуда не деться. Однако я все же надеюсь, что Кристен Михал будет руководить правительством при помощи холодного расчета, и тогда у нас начнется рост экономики.

– Будущий премьер дал понять, что повышение налогов продолжится. Как минимум, будут введен пятилетний налог на оборону…

– Государство должно жить за счет налогов, а не за счет конкуренции с частным предпринимателем. Налоги должны быть четкими и понятными. И уж точно, не сваливаться в общий котел, как тот же автоналог. Последний должен идти исключительно на улучшение жизни автомобилистов, усиление безопасности движения и в строительство дорог. В общий кошелек должен поступать налог с оборота.

Конечно, налог на оборону тоже может быть. Однако повторюсь, что все налоги должны быть четкими и понятными для населения.

Кстати, еще со школы всем известно, что, если две трети населения согласны платить налоги, то не нужно создавать огромный госаппарат, который на каждом шагу проверяет и карает. Когда людям понятно, насколько улучшится их жизнь за счет этих налогов, то всё начинает работать само по себе.

Посмотрим на министров, которые нами руководят. Большинство из них не имеет даже жизненного опыта, они ничего нигде не добились. Это всего лишь хорошие партийные функционеры, которые возомнили о себе, что всё уже знают. Однако в жизни так не работает.

Если 101 парламентарий завтра окажется вдруг без работы, то уверен, что из них трудоустроиться смогут лишь 10–20 человек. И эти люди нам сегодня говорят, что они всё знают.

– Как долго можно повышать налоги?

– Налоги должны быть конкурентоспособными в сравнении с другими экономиками Европы и всего мира. Если налоги слишком высокие, проигрыш неминуем.

– Достаточно громко звучат мнения, в том числе со стороны Банка Эстонии, что, если не повышать налоги, то придется отказываться от бесплатного образования, здравоохранения и так далее. Это реальная перспектива?

– В этом есть доля правды. Очевидно, что такой маленькой страной, как Эстония, так руководить больше нельзя. Это путь к банкротству. Крошечная страна не может участвовать в мировой жизни, в ЕС, НАТО и других международных организациях, взвалив на себя обязательства наравне со всеми крупными странами. Это просто невозможно!

Если мы хотим быть игроками мирового уровня, значит у себя дома нужно делать что-то по-другому. В небольшой стране можно опробовать многое.

Такой маленькой страной, как Эстония, так руководить больше нельзя. Это путь к банкротству.

Уже говорилось о том, что ряд муниципальных и государственных услуг люди могли бы оплачивать сами. Я, например, как бизнесмен занимаюсь развитием проектов недвижимости. Если я делаю детальные планировки и зарабатываю на этом деньги, то зачем на рассмотрение этих планировок тратить еще общественные деньги?

Я готов сам оплатить весь процесс рассмотрения: пять евро за квадратный метр. Если у меня 50 000 кв. метров, я готов заплатить 250 000 евро, чтобы утверждением моей детальной планировки занимались не все чиновники сразу за народные деньги, а конкретный чиновник – за мои деньги. И чтобы при этом детальная планировка утверждалась не 10 лет, а три года, и на конкретное бы письмо или предложение отвечали не четыре месяца, а всего месяц.

Давайте посмотрим на сферу здравоохранения. Финны подсчитали, что их госбюджет лишается 5–7 миллиардов евро из-за бессмысленных болезней, которых можно было бы избежать. Это когда люди ведут малоактивный образ жизни, не двигаются, злоупотребляют алкоголем, не следят за питанием и т.д. Думаю, что Эстония на этом тоже немало теряет: от 500 миллионов до миллиарда евро. Причина в том, что люди болеют, сидят на больничном, лечатся из общей казны и т.д.

Решить эту проблему можно. Достаточно просто выделить 100 миллионов евро дополнительно, чтобы мотивировать этих людей быть здоровыми.

Сейчас много спорят о том, как защищать страну и где взять недостающие деньги. Одно дело – купить боеприпасы. А кто стрелять-то будет? В стране только 30% молодых мужчин способны выполнить минимальные нормативы по физподготовке. В решении подобных проблем нужен комплексный подход.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: что не так с экономикой Эстонии?
Студия Postimees: что не так с экономикой Эстонии? Фото: Madis Veltman
  • Чем объяснить взлет экономики Литвы и относительно стабильные показатели Латвии? 
  • Почему кризис задел Эстонию больше всех? 
  • Как долго Эстония будет оставаться чемпионом Европы по инфляции и падению ВВП?
  • Можно ли не повышать налоги? Каковы альтернативы?
  • Когда ждать восстановления экономики?
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