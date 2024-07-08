Урмас Сыырумаа: так руководить больше нельзя – это путь к банкротству

– Правда, тогда ему пришлось уйти в отставку с поста министра юстиции из-за скандала с финансированием партии…
– Скандалы были и будут, от них никуда не деться. Однако я все же надеюсь, что Кристен Михал будет руководить правительством при помощи холодного расчета, и тогда у нас начнется рост экономики.
– Будущий премьер дал понять, что повышение налогов продолжится. Как минимум, будут введен пятилетний налог на оборону…
– Государство должно жить за счет налогов, а не за счет конкуренции с частным предпринимателем. Налоги должны быть четкими и понятными. И уж точно, не сваливаться в общий котел, как тот же автоналог. Последний должен идти исключительно на улучшение жизни автомобилистов, усиление безопасности движения и в строительство дорог. В общий кошелек должен поступать налог с оборота.
Конечно, налог на оборону тоже может быть. Однако повторюсь, что все налоги должны быть четкими и понятными для населения.
Кстати, еще со школы всем известно, что, если две трети населения согласны платить налоги, то не нужно создавать огромный госаппарат, который на каждом шагу проверяет и карает. Когда людям понятно, насколько улучшится их жизнь за счет этих налогов, то всё начинает работать само по себе.
Посмотрим на министров, которые нами руководят. Большинство из них не имеет даже жизненного опыта, они ничего нигде не добились. Это всего лишь хорошие партийные функционеры, которые возомнили о себе, что всё уже знают. Однако в жизни так не работает.