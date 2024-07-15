ВСЕГДА НА СВЯЗИ Следите за новостями Rus.Postimees в социальных сетях!

Мы активно ведем наши страницы во всех самых популярных социальных сетях: Facebook, Telegram, Instagram, Youtube и TikTok.

Facebook

На нашей странице в Facebook вы найдете не только посты со свежими новостями, но и дополнительные материалы, а также всегда сможете пообщаться с другими читателями.

Telegram

Подписавшись на наш Telegram-канал вы точно не пропустите важные новости! Чтобы найти нас в Telegram, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке. Если у вас еще нет своего аккаунта в Telegram, сейчас — самое время его завести. Регистрация, для которой понадобится номер телефона, занимает не больше минуты.

Instagram

Мы активно ведем наш Instagram и не даем нашим подписчикам заскучать. Здесь вы найдете наши галереи, интересные фрагменты из разговорных видео и даже немного закулисной жизни редакции...

Youtube

Наш Youtube-канал ежедневно пополняется интервью с экспертами и просто интересными людьми. Станьте нашим подписчиком в Youtube и узнавайте больше о жизни в Эстонии в привычном для вас формате платформы.

TikTok

Коротко и ясно — на нашей страничке в TikTok вы всегда найдете не только видео, рассказывающие о событиях в Эстонии и во всем мире, но и живую дискуссию в комментариях.