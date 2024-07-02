В ООН призвали РФ прекратить глушить европейские спутники

Комитет Международного союза электросвязи (МСЭ) - специализированного учреждения ООН - в понедельник, 1 июня потребовал от России прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем, сообщает агентство Reuters. С жалобой на такие действия обратились Украина, Франция, Нидерланды, Швеция и Люксембург.

Эти страны заявили, что в последние месяцы сталкивались с серьезными помехами, создаваемыми спутникам навигационной системы GPS - что мешало, в частности, управлению полетами самолетов. Кроме того, вещание детских телеканалов прерывалось показом кадров, снятых на войне в Украине и демонстрировавших сцены жестокости.

В МЭС отметили, что создававшие помехи сигналы, судя по всему, исходили от наземных станций, расположенных в районах Москвы, Калининграда и Павловки. Учреждение выразило серьезную обеспокоенность по этому поводу, призвав РФ прекратить подобные действия.