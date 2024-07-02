По решению Департамента конкуренции, с 1 октября 2024 года плата за пользование сетями Elektrilevi увеличится в среднем на 7,1%, а средний тариф составит 4,40 ц/кВт-ч. Рост цен обусловлен увеличением потребностей в инвестициях и техническом обслуживании для обеспечения стабильного электроснабжения и надежности поставок для потребителей, а также общим ростом цен на работы и материалы в связи с быстрой инфляцией.
«Elektrilevi управляет и обслуживает 61 000 км электросетей и более 24 000 подстанций по всей Эстонии. Чтобы гарантировать потребителям стабильное подключение к электроэнергии и надежность электроснабжения, а также быстрое устранение неполадок, наша стареющая сеть каждый год требует значительно больших инвестиций, чем позволяет текущая плата за сеть», - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.