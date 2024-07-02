Первый номер мужского тенниса Эстонии Марк Лаял (ATP 269) в первом туре Уимблдона встретился с действующим чемпионом Карлосом Алькарасом (ATP 3), который обыграл нашего теннисиста со счетом 7:6, 7:5, 6:2. Выйдя в первый раунд турнира Большого шлема, 21-летний игрок из Эстонии обеспечил себе самую крупную зарплату в своей карьере.
Эстонский теннисист Марк Лаял заработал на Уимблдоне неплохие призовые
На третьем турнире Большого шлема Лаял заработал 70 713 евро, что является самой крупной наградой в его карьере. Размер его предыдущих призовых, заработанных в мае прошлого года, составил по нынешнему курсу 10 100 евро: тогда эстонский теннисист выиграл первый и пока последний в своей карьере турнир ATP Challenger в Литл-Роке, США.
Лаял, впервые вышедший в основную сетку турнира Большого шлема, очень хорошо выступил против Алькараса и заслужил похвалу от самого испанца.
«Лаял сыграл очень хорошо. Он удивил меня, потому что я не особо видел его играющим. У него есть уровень для того, чтобы подняться еще выше. Я уверен, что очень скоро увижу его в туре ATP и встречусь с ним еще. Я рад, что прошел во второй раунд», - заявил Алькарас сразу после игры.
21-летний Марк Лаял поднялся в мировой рейтинговой таблице на 239 позицию.