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Женская сборная по фехтованию осталась без главного тренера: Кайдо Кааберма объявил об отставке

rus.postimees.ee
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Кайдо Кааберма.
Кайдо Кааберма. Фото: Tairo Lutter

Около 15 лет занимающий пост главного тренера женской сборной Эстонии по фехтованию на шпагах Кайдо Кааберма решил отказаться от этой должности, сообщает RusERR.

По словам президента Союза фехтования Эстонии Пеэтера Ярвелайда, инициатива о досрочном расторжении договора исходила со стороны тренера, сообщил во вторник, 2 июля, портал со ссылкой на Delfi.

«Мы бы хотели, чтобы он продолжил работу, но Кайдо посчитал, что пора заканчивать», - отметил Ярвелайд.

Под руководством Кайдо Каабермаа женская сборная Эстонии выиграла олимпийское золото в Токио, что является главным достижением в его тренерской карьере. На нынешнюю Олимпиаду в Париж команда не пробилась.

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