Около 15 лет занимающий пост главного тренера женской сборной Эстонии по фехтованию на шпагах Кайдо Кааберма решил отказаться от этой должности, сообщает RusERR.
Женская сборная по фехтованию осталась без главного тренера: Кайдо Кааберма объявил об отставке
По словам президента Союза фехтования Эстонии Пеэтера Ярвелайда, инициатива о досрочном расторжении договора исходила со стороны тренера, сообщил во вторник, 2 июля, портал со ссылкой на Delfi.
«Мы бы хотели, чтобы он продолжил работу, но Кайдо посчитал, что пора заканчивать», - отметил Ярвелайд.
Под руководством Кайдо Каабермаа женская сборная Эстонии выиграла олимпийское золото в Токио, что является главным достижением в его тренерской карьере. На нынешнюю Олимпиаду в Париж команда не пробилась.