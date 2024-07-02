Женская сборная по фехтованию осталась без главного тренера: Кайдо Кааберма объявил об отставке

По словам президента Союза фехтования Эстонии Пеэтера Ярвелайда, инициатива о досрочном расторжении договора исходила со стороны тренера, сообщил во вторник, 2 июля, портал со ссылкой на Delfi.

«Мы бы хотели, чтобы он продолжил работу, но Кайдо посчитал, что пора заканчивать», - отметил Ярвелайд.

Под руководством Кайдо Каабермаа женская сборная Эстонии выиграла олимпийское золото в Токио, что является главным достижением в его тренерской карьере. На нынешнюю Олимпиаду в Париж команда не пробилась.