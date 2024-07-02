Колонка Postimees Это еще не конец

В первом туре парламентских выборов во Франции центристский альянс президента Эмманюэля Макрона потерпел сокрушительное поражение, так что правые популисты во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой могут получить статус крупнейшей политической группы в Национальном собрании. Впервые во Франции правительство формируют правые популисты. Поэтому сейчас кажется, что политическая игра Макрона - объявить в день выборов в Европейский парламент внеочередные выборы - не удалась, и президент должен больше, чем раньше, считаться с парламентом.

Признаки того, что народ недоволен правящей элитой, наблюдаются не только во Франции. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) также получила большое количество голосов на выборах в Европарламент. Правда, канцлер Германии Олаф Шольц, в отличие от Макрона, не решился объявлять внеочередные выборы.

Великобритания больше не входит в Евросоюз, но даже там опросы общественного мнения говорят о том, что правящим консерваторам грозит мощное поражение. Настолько мощное, что впервые в британской истории действующий премьер-министр может не быть избран в парламент.