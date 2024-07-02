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Колонка Postimees Это еще не конец

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Марин Ле Пен.
Марин Ле Пен. Фото: FRANCOIS LO PRESTI

Смена традиционных политических сил в Европе ставит внешнюю политику Эстонии перед новыми вызовами, одновременно увеличивая вероятность того, что европейская помощь Украине уменьшится.

В первом туре парламентских выборов во Франции центристский альянс президента Эмманюэля Макрона потерпел сокрушительное поражение, так что правые популисты во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой могут получить статус крупнейшей политической группы в Национальном собрании. Впервые во Франции правительство формируют правые популисты. Поэтому сейчас кажется, что политическая игра Макрона - объявить в день выборов в Европейский парламент внеочередные выборы - не удалась, и президент должен больше, чем раньше, считаться с парламентом.

Признаки того, что народ недоволен правящей элитой, наблюдаются не только во Франции. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) также получила большое количество голосов на выборах в Европарламент. Правда, канцлер Германии Олаф Шольц, в отличие от Макрона, не решился объявлять внеочередные выборы. 

Великобритания больше не входит в Евросоюз, но даже там опросы общественного мнения говорят о том, что правящим консерваторам грозит мощное поражение. Настолько мощное, что впервые в британской истории действующий премьер-министр может не быть избран в парламент. 

В Европе все взаимосвязано, в том числе внутренняя и внешняя политика. Тот факт, что ультраправые набирают популярность во Франции, Германии, а также в Италии (где у власти находится премьер-министр ультраправой партии), может помешать продолжению нынешней помощи Украине и означать больший акцент на антииммиграции. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони до сих пор поддерживает помощь Украине, но в ее партии есть явно пророссийские люди. Мелони также подчеркнул необходимость борьбы с иммиграцией. 

Успех правых популистов в нескольких крупных странах-членах ЕС может также ослабить мандат Каи Каллас как верховного представителя ЕС по иностранным делам. Однако, поскольку Кая Каллас не останется премьер-министром Эстонии, возникает вопрос, как сохранить сильный голос нашей страны как помощницы Украины в изменившейся ситуации. 

В то же время мы не должны паниковать. Мы должны понять, почему избиратели в нескольких странах Европы решили так, и при необходимости быть способны работать с новыми правительствами и политическими силами. Средний класс в Европе чувствует, что правящая элита от них отдалилась и не считается с их интересами. Пузырь, в котором находилась сама элита, тоже лопнул.

В субботнем интервью посол Юри Луйк также упомянул о разном восприятии стран Южной Европы: «… но если мы хотим, чтобы они участвовали в помощи Украине и, например, в защите стран Балтии, мы должны понимать их озабоченность и понимать их в вопросах, которые в основном связаны с южным крылом НАТО» (PM AK, 29.06).

Итак, прежде чем осуждать правых популистов, давайте изучим настроения европейских избирателей. Понимание позиций Европы также является частью обеспечения нашей безопасности. 

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