Первое испытание огнем: начинающие учителя будут учить эстонскому языку нарвскую молодежь

Лагерь по-прежнему финансируется Британским Советом в рамках программы по программе People To People Cultural Engagement, направленной на поддержку социальной сплоченности в Эстонии. В этом году впервые лагерь поддерживает торговая сеть Lidl.

Городской лагерь Noored Kooli продлится со вторника, 2 июля, по 12 июля, участие для детей бесплатное. В лагере также работают волонтеры из Италии, Тарту, Нарвы и Силламяэ. С 1 сентября учителя программы Noored Kooli начнут работать в школах по всей Эстонии.

Фонд Noored Kooli – это некоммерческая организация, созданная при поддержке Swedbank Eesti и Heateo Foundation, которая создает среду роста для развития лидеров в сфере образования, чтобы каждый ребенок в Эстонии получил очень хорошее образование.

Для этого отбираются способные руководители программы из разных слоев общества, которые не учились на учителей, но желают внести свой вклад в эстонское образование и проработать учителем в школе не менее двух лет. В сотрудничестве с Таллиннским университетом программа предлагает им разностороннюю подготовку в области преподавания и управления, а также систему поддержки. Через два года участники программы могут решить, хотят ли они продолжать работать преподавателями или перейти на другие уровни образования.

За прошедшие годы программа Noored Kooli привлекла в сферу образования более 300 человек, большинство из которых до сих пор работают в сфере образования.