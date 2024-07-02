Во вторник в Нарве откроется двухнедельный городской лагерь Noored Kooli, в котором соберутся 43 учителя, решивших сменить профессию, и 500 молодых людей, которые будут практиковать эстонский язык посредством проектного обучения.
Первое испытание огнем: начинающие учителя будут учить эстонскому языку нарвскую молодежь
Учителя, курирующие учеников, весной начали участвовать в программе развития образовательных лидеров Noored Kooli и в течение следующих двух лет будут преподавать в школах по всей Эстонии.
Лагерь, проводимый в Нарвской эстонской гимназии, дает новым учителям возможность проверить себя на практике, а детям возможность изучать эстонский язык посредством живых и интересных проектов. В основе проектов лежит вопрос: что можно сделать в вашем сообществе для защиты климата и биоразнообразия?
22-летняя Кармен Хийемяэ, преподающая в лагере, вместе с учениками строит дерево из переработанного материала и уделяет особое внимание словарному запасу и развитию смелости говорить.
«Я бы хотела, чтобы в будущем у моих учеников было больше выбора и чтобы их решения не зависели от языковых навыков. Благодаря увлекательному проекту они получают возможность практиковать эстонский язык, социальные навыки и сотрудничество. Мы также познакомимся с городской природой и сравним листья, которые мы сделаем, с настоящими», - сказала Хийемяэ, которая в сентябре начнет преподавать эстонский язык и литературу в Пельгулиннаской гимназии.
Лагерь проводится в Нарве уже седьмой год, и, по словам генерального директора Noored Kooli Анники Кюнгас, они с удовольствием возвращаются сюда каждый год.
«Мы рады, что в Нарве у наших начинающих учителей появится первая большая возможность выступить перед классом. Изучение языка часто бывает трудным, и важно, чтобы мы могли дать детям положительный опыт, который побудит их продолжать изучение эстонского языка», - отметила она.
Лагерь по-прежнему финансируется Британским Советом в рамках программы по программе People To People Cultural Engagement, направленной на поддержку социальной сплоченности в Эстонии. В этом году впервые лагерь поддерживает торговая сеть Lidl.
Городской лагерь Noored Kooli продлится со вторника, 2 июля, по 12 июля, участие для детей бесплатное. В лагере также работают волонтеры из Италии, Тарту, Нарвы и Силламяэ. С 1 сентября учителя программы Noored Kooli начнут работать в школах по всей Эстонии.
Фонд Noored Kooli – это некоммерческая организация, созданная при поддержке Swedbank Eesti и Heateo Foundation, которая создает среду роста для развития лидеров в сфере образования, чтобы каждый ребенок в Эстонии получил очень хорошее образование.
Для этого отбираются способные руководители программы из разных слоев общества, которые не учились на учителей, но желают внести свой вклад в эстонское образование и проработать учителем в школе не менее двух лет. В сотрудничестве с Таллиннским университетом программа предлагает им разностороннюю подготовку в области преподавания и управления, а также систему поддержки. Через два года участники программы могут решить, хотят ли они продолжать работать преподавателями или перейти на другие уровни образования.
За прошедшие годы программа Noored Kooli привлекла в сферу образования более 300 человек, большинство из которых до сих пор работают в сфере образования.