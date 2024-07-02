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Жив и здоров: местные жители помогли найти пропавшего Танеля

rus.postimees.ee
Обновлено 2 июля 2024, 17:49
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh

Полиция обратилась за помощью в поисках 30-летнего Танеля, который пропал в деревне Сяревере в волости Тюри в Ярвамаа.

Последний раз родственники общались с Танелем 27 июня. Утром 1 июля автомобиль Танеля был обнаружен на обочине на 36-м километре шоссе Тюри - Аркма.

Позже полиция сообщила, что Танель найден живым и здоровым. Он отправился домой к своим близким. Местные жители заметили его возле старой мельницы в поселке Сяревере волости Тюри и сообщили об этом.

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