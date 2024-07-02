Едва ли не главным пунктом внутренней политики России стала борьба за реставрацию института брака в традициях старой Руси. Как считает публицист Андрей Кузичкин, это связано с сокращением населения России, ведь без дополнительного человеческого ресурса путинский режим обречен на экономическую стагнацию и военное поражение. Все идет к тому, что женщины в зомбированном российском обществе скоро будут рожать не по той причине, что хотят ребенка, а потому что так надо: так сказал Путин.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Борьба за «традиционные ценности» превратила россиян в зомби
Война страшна тем, что приносит смерть. Ужасно, когда погибают люди. Но часто война губит души, и это еще страшнее. Страшнее, потому что погибшие уходят в небытие. А люди с искалеченным сознанием продолжают жить и представлять угрозу для других и для самих себя. Так случилось в гитлеровской Германии. Это же произошло и в путинской России: Путину удалось превратить россиян в нацию-зомби, заразив их вирусом тоталитаризма.
Конечно, подобные вирусы, включающие штаммы человеконенавистничества, мракобесия и шовинизма, дремлют в социальных паттернах и в мирное время. Но катастрофы, социальные потрясения и военные конфликты выпускают их на волю. Россия не стала исключением.
Запрос на «сильную руку»
Благоприятная для вирусов среда сформировалась в российском обществе постепенно. После распада СССР в 1991 году в России начались мощные процессы национальной самоидентификации на платформе свободы, примата частной собственности и права. Однако экономический кризис, падение уровня жизни, разгул преступности и вороватость ельцинских элит стали причинами разочарования граждан России в реформах и демократии. Возник запрос на «сильную руку».
Его удовлетворил Путин, который начал войну с олигархами, террористами, политической оппозицией и провозгласил «особый путь России». Одновременно российские медиа, перешедшие под контроль Кремля, начали травить россиян токсинами ненависти к либеральным ценностям Запада. А в 2014 году после аннексии Крыма российское общество получило прививку в виде мощной дозы имперского величия.
Яд шовинизма отключил инстинкты самосохранения и пробудил желание новых побед. Война с Украиной стала неизбежной. И когда через восемь лет Путин вторгся в Украину, российское общество, отравленное ядом телепропаганды, перешло в состояние живых мертвецов, управляемых волей создателя.
Как зомби-поведение можно оценить тотальную поддержку гражданами России «специальной военной операции» против Украины и готовность умирать за дворцы Путина и яхты Роттенбергов. Но путинскому режиму этого мало. Он хочет управлять личной жизнью граждан России. Поэтому режим много внимания уделяет внутренней повестке российской жизни. Кремль поощряет инициативы и принимает законы, которые выдавливают свободу и возможность альтернатив изо всех пор российского общества и окончательно парализуют волю россиян.
Возвращение в прошлое называют движением в будущее
Мобилизация общества на борьбу с Украиной для Кремля важна. Но сегодня главный пункт внутренней политики России - борьба за реставрацию института брака в традициях старой Руси. Это связано с сокращением населения России. А без дополнительного человеческого ресурса путинский режим обречен на экономическую стагнацию и военное поражение.
Возвращение к патриархальному прошлому объявлено стратегией движения в будущее. По сути, это диагноз шизоидного расстройства государства российского. Однако многие гражданские активисты с энтузиазмом принимают участие в этой игре. Мотивация разная: быть, как все; выделиться из массы; выслужиться перед начальством; получить возможность свой личный бред возвести в ранг государственной политики.
Я помню скандал, случившийся десять лет назад в Томске, когда глава миссионерского отдела православной церкви Максим Степаненко предложил называть матерей-одиночек «бл...ми». По мнению «миссионера», дети, рожденные вне брака, это свидетельство распутного образа жизни женщины. Томская общественность была возмущена и Максима Степаненко понизили в должности. А сегодня он продолжает служение в церкви.
Тогда же один томский депутат заявил, что помадой красят губы только французские проститутки, а настоящие русские женщины должны использовать натуральные красители, например, свеклу. Депутата высмеяли в медиа и социальных сетях. Но сегодня эти люди определяют идеологию семейных отношений в России. И их инициативы совсем не безобидны.
Борьба за рост народонаселения
Так, в Государственной думе России развернулась борьба вокруг Закона о домашнем насилии. В России семь лет назад первичный случай домашнего насилия был декриминализирован. То есть можно избить жену или мужа до полусмерти и отделаться штрафом, если побои случились в первый раз. Теперь депутаты из фракции «Новые люди» хотят ужесточить некоторые нормы закона, потому что за годы его применения было много случаев гибели партнеров в результате домашнего насилия.
Этому сопротивляются депутаты от «Единой России», которые называют сам закон антизападным и призывают всех, кто выступает в его поддержку, причислить к иноагентам и сторонникам Навального. Министерство юстиции России, в свою очередь, готовит закон о запрете идеологии childfree, посчитав популяризацию жизни без детей экстремизмом. Русские женщины, по версии борцов за рост народонаселения, должны рожать как можно чаще, желательно - побольше мальчиков, чтобы пополнять состав российской армии.
Поэтому депутаты из российских регионов предлагают запретить аборты и контрацептивы или выпускать презервативы с дырочками. Есть предложение установить возраст запрета на аборты женщинам от 16 до 60 лет. По мнению инициаторов запрета, если сумела пенсионерка забеременеть, значит, должна рожать. А вот философ Александр Дугин предлагает расселить города и вернуть людей в деревни, где от скуки муж и жена будут чаще заниматься любовью и ежегодно рожать детей.
Бородатый муж, ядреная телом жена и ватага детей - мал-мала меньше. Вот идеал Дугина, который полостью совпадает с идеалом немецкой семьи Гитлера. Правда, в представлении главного нациста Германии муж был без бороды.
В борьбу за крепкую семью включилось Министерство финансов России, подготовившее предложение о повышении пошлины за документы о расторжение брака с 650 до 5000 рублей (с 6 до 50 евро). Также обсуждается вопрос о восстановлении отмененного в 1992 года налога на бездетность.
Среди экзотических предложений об укреплении российской семьи - запрет службы доставки еды на дом, чтобы жена самостоятельно готовила обеды и ужины и своим кулинарным искусством привязывала к себе мужа прочными узами. И, конечно, посещение по воскресеньям церкви, как главной цитадели нравственности и культуры становится обязательным.
Один из священнослужителей в окружении патриарха РПЦ уже изрек: «Православная культура - значит больше, чем русская культура». Выражение «Дети, кухня и церковь» становится ведущей идеологемой российской демографической политики.
Стандарт женской красоты
В Госдуме России также озаботились стандартами женской красоты и призвали регламентировать увеличение губ для женщин. В пояснительной записке к одному из законопроектов сказано: «Необходим четкий регламент, какой объем губ должен быть, какая величина, какой процент увеличения допустим, а девушек с нестандартными губами надо отправлять на принудительное лечение».
Понятно, что борьба за рост народонаселения сопровождается обещанием Путина материальной поддержки семей с детьми. И, конечно, при этом российская пропаганда живописует ужасы деградации семейно-брачных отношений в Европе. Поэтому главным врагом российской семьи объявлено ЛГБТ-сообщество, которое снижает демографические показатели. А смена пола фактически приравнена к экстремизму. И уже известны случаи, когда трансгендерные люди в России вынуждены были вновь сменить пол, оказавшись жертвами общественной травли.
И у российских чекистов появилось новое развлечение: они шантажируют геев и отправляют их на «перевоспитание» на войну в Украину, чтобы они там или погибли, или превратились в «настоящих мужчин». И никаких общественных протестов нет, только глухое ворчание и недовольство. Получив неограниченную власть от народа, Путин сломал хребет России и поставил россиян на колени.
И я совершенно не удивлюсь, что женщины в России скоро будут рожать не по той причине, что хотят ребенка, а потому что так надо: так сказал Путин. И в этом заключается великая трагедия российской нации: война рано или поздно закончится, а зомби окажутся на свободе. И нет вакцины, чтобы быстро вернуть их к жизни. Одна надежда: время лечит и выводит яд из организма. Хотя выживут не все…