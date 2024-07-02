АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Борьба за «традиционные ценности» превратила россиян в зомби

Я помню скандал, случившийся десять лет назад в Томске, когда глава миссионерского отдела православной церкви Максим Степаненко предложил называть матерей-одиночек «бл...ми». По мнению «миссионера», дети, рожденные вне брака, это свидетельство распутного образа жизни женщины. Томская общественность была возмущена и Максима Степаненко понизили в должности. А сегодня он продолжает служение в церкви.

Тогда же один томский депутат заявил, что помадой красят губы только французские проститутки, а настоящие русские женщины должны использовать натуральные красители, например, свеклу. Депутата высмеяли в медиа и социальных сетях. Но сегодня эти люди определяют идеологию семейных отношений в России. И их инициативы совсем не безобидны.

Борьба за рост народонаселения

Так, в Государственной думе России развернулась борьба вокруг Закона о домашнем насилии. В России семь лет назад первичный случай домашнего насилия был декриминализирован. То есть можно избить жену или мужа до полусмерти и отделаться штрафом, если побои случились в первый раз. Теперь депутаты из фракции «Новые люди» хотят ужесточить некоторые нормы закона, потому что за годы его применения было много случаев гибели партнеров в результате домашнего насилия.