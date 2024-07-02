Длинная очередь на пограничном переходе в Нарве способствует увеличению случаев контрабанды

Таможенный инспектор Нарвского таможенного поста Татьяна Забалуева рассказала ERR, что темпы таможенной работы на Нарвской границе сейчас нормальные и больших очередей, которые возникали в Иванов день, уже нет, но, несмотря на это, каждый день таможня обнаруживает запрещенные товары, которые люди пытаются провезти через границу.

«Каждый день мы обнаруживаем товары, спрятанные под верхней одеждой, и сталкиваемся с различными ухищрениями. Товары прячут в багаже, декларируют как инструменты, а на самом деле мы обнаруживаем более серьезные грузы, например, стратегические товары, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях», - сказала Забалуева.

Забалуева отметила, что за последнее время на пограничном переходе Нарва было четыре случая, когда при досмотре таможенники обнаружили детали оружия и другие товары военного назначения.