ВЫЗОВ Таллинн-Касабланка на электромобиле, или 13 000 км испытаний. Часть первая

Первые дни — это марш-бросок, во время которого ты живёшь в режиме: проехать 300-400 км, зарядиться, выпить кофе, выставить историю в Инстаграм. Но некоторые вещи вырывают из этого быта — в Чехии, пока я фотографировал красивые виды, меня сфотографировала дорожная камера.

Транспортные средства готовы поприветствовать Африку. Фото: Владимир Нийнимяки

Дружелюбные полицейские объяснили, что пользоваться телефоном я могу только закрепив его на подставку. Забавно — я могу ехать после одного или двух пива, но делать фотографии запрещено. Что же, минус сто евро со счета, и моя рутина продолжается. Впереди Италия, страна, в которой я побывал в прошлом году дважды, добравшись туда на своём автомобиле.

Путевых заметок с той поездки немного - могу лишь заметить, что в первый день самым большим страхом был поиск зарядок, но их действительно много и за три дня я встретил лишь одну нерабочую и с одной была проблема связи.

К счастью, сервис поддержки работает 24/7, но я запомню, как стоял в +46 на солнце в Италии, в попытках «прикурить» свою Skoda. Мне бы не пришлось искать это все самостоятельно, если бы приложение Powerpass не «отвалилось» в первый же день поездки. До сих пор работавшее шикарно, оно устроило себе трехдневный протест, из которого до сих пор его выводит все эстонское подразделение Skoda, завод Skoda и ребята, ответственные за разработку приложения.

На определенных этапах путешествие сравнимо с выходом в открытый космос. Фото: Владимир Нийнимяки