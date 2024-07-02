Автомобильный журналист Владимир Нийнимяки подвергает себя испытанию, отправившись в путешествие из Таллинна в марокканскую Касабланку и обратно на электромобиле. В общей сложности это 13 000 километров пути, в ходе которого всякое может случиться. О своих впечатлениях и испытаниях он пишет в Postimees, используя каждую свободную минуту.
ВЫЗОВ ⟩ Таллинн-Касабланка на электромобиле, или 13 000 км испытаний. Часть первая
Как чувствует себя космонавт, который готовится выйти в открытый космос впервые в своей жизни? В его мозгу наверняка отпечатались все инструкции, и на тренажере он провел не одну сотню часов. Но он наверняка волнуется. Я волнуюсь также.
Полгода назад я сказал «да» самому безумному проекту, который до сих пор связывал меня с автомобильной индустрией. Проехать на электромобиле из Таллинна до Касабланки и обратно. «Касабланка - это...»; «Да, это в Африке», - отвечает мне Вели, главный редактор технологического издания Accelerista. 13 000 километров.
Несмотря на то, что мы знакомы уже два года, я не получал от него настолько авантюрных предложений. Мое хобби - писать об автомобилях, однажды привело меня в ре
Я не думал над ответом очень долго, мой предыдущий опыт путешествий говорил о том, что это лучшее средство для… для всего, если честно. За последние годы я использую путешествия как ответ на большинство вопросов - для терапии, для развлечения, для изучения мира.
Но каждый раз до этого самым большим вопросом к автомобилю было то, справится ли он технически - выдержит ли техника, не подведет ли где-нибудь в дороге. Ранее я путешествовал на любимой Alfa Romeo и на Mazda Miata. И с ними никогда не возникало проблем. Заправляй и едь дальше - вот вся наука.
Новое решение для зарядок
«Skoda Enyaq, да», - Вели меня выталкивает в реальность. Электрическая Skoda? Для поездки в Африку… должно быть, я сошел с ума. «Что? Какие велосипедисты? Я буду в компании эстонских велосипедистов, которые поедут 3000 км из Франции до Марокко?»
Должно быть, мир сошел с ума. Но уже через пару недель я увижу первые рендеры с наклейками на Enyaq IV 80x, который я заберу абсолютно новым из салона Sko Motors. В дополнение к машине мне предстоит протестировать новое решение для зарядок по всей Европе - Skoda Powerpass. В Эстонии до сих пор этого приложения не было, поэтому получить «почти Tesla»-опыт было довольно интересно.
С приближением поездки ощущение тревоги усиливалось. Я знаю об электрических автомобилях достаточно много, протестировав многие из них и проехав не одну тысячу километров, но именно знание о них одновременно пугало и успокаивало. Они просты и надежны, это я выяснил. Не сложнее другого автомобиля. Зарядка тоже не проблема - сеть покрывает всю Европу. Страх был в том, насколько эта сеть надежна, и что будет за пределами Европы.
Попадание в «открытый космос»
Первые три дня - попытка успеть в темпе обычного автомобиля добраться до Кревакуоре, деревни на севере Италии, где я жил прошлым летом. Оттуда до старта велосипедного маршрута около 3-4 часов езды. В первый день проехал 1000 км, во второй и третий - еще по 900.
Первые дни — это марш-бросок, во время которого ты живёшь в режиме: проехать 300-400 км, зарядиться, выпить кофе, выставить историю в Инстаграм. Но некоторые вещи вырывают из этого быта — в Чехии, пока я фотографировал красивые виды, меня сфотографировала дорожная камера.
Дружелюбные полицейские объяснили, что пользоваться телефоном я могу только закрепив его на подставку. Забавно — я могу ехать после одного или двух пива, но делать фотографии запрещено. Что же, минус сто евро со счета, и моя рутина продолжается. Впереди Италия, страна, в которой я побывал в прошлом году дважды, добравшись туда на своём автомобиле.
Путевых заметок с той поездки немного - могу лишь заметить, что в первый день самым большим страхом был поиск зарядок, но их действительно много и за три дня я встретил лишь одну нерабочую и с одной была проблема связи.
К счастью, сервис поддержки работает 24/7, но я запомню, как стоял в +46 на солнце в Италии, в попытках «прикурить» свою Skoda. Мне бы не пришлось искать это все самостоятельно, если бы приложение Powerpass не «отвалилось» в первый же день поездки. До сих пор работавшее шикарно, оно устроило себе трехдневный протест, из которого до сих пор его выводит все эстонское подразделение Skoda, завод Skoda и ребята, ответственные за разработку приложения.
Должен признать - на этом этапе ощущение было действительно схожее с открытым космосом, где единственным спасательным кругом был телефон и связь с Sko Motors, выполняющим задачу не меньшую, чем NASA.
Путешествие на край света
Меня привлекает романтическое безумие этого путешествия. На четвертый день я встречаюсь с основной командой недалеко от Монблана, и вижу десятки уставших, но горящих глаз. Кажется, что я не один, кто привык жить вне своей зоны комфорта и получать от этого удовольствие. Это не профессиональные велогонщики, а самые обычные люди, кто горит идеей путешествий на велосипеде.
И нам предстоит преодолеть не одну тысячу километров, добираясь не только до новых стран, но и до нового континента.
Я назвал это путешествие «путешествием на край света», так как моя задача - найти самую последнюю зарядную станцию в Марокко, после которой территория электромобилей заканчивается. Возможно, это то место, где я найду что-то новое для себя. Важный урок к этому дню - страх куда больше, чем настоящие проблемы.