Часы ожидания прохода через границу в Нарве вынуждают людей справлять нужду прямо на пешеходной зоне «Моста Дружбы». Об этом пишут очевидцы. Rus.Postimees узнал, кто за это отвечает.
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Люди испражняются прямо на мосту в Нарве? Полиция не подтверждает, но видит не весь мост
Трудности тех, кто продолжает пересекать границу ЕС и РФ в Нарве, множатся. Помимо утомительного многочасового стояния в очередях на солнце люди сталкиваются с невозможностью справить нужду, когда они прошли первый пограничный контроль.