Люди испражняются прямо на мосту в Нарве? Полиция не подтверждает, но видит не весь мост

Трудности тех, кто продолжает пересекать границу ЕС и РФ в Нарве, множатся. Помимо утомительного многочасового стояния в очередях на солнце люди сталкиваются с невозможностью справить нужду, когда они прошли первый пограничный контроль.

«Мы отстояли 27-го июня с 12.30 до 17.00 все границы. 1,5 часа на эстонской, 1,5 часа на мосту (очень комфортно стоять в жаркий день как сегодня) и 1,5 парник плюс контроль. В парнике тяжко, очень. Но при нас часть очереди осталась ждать на мосту, чтобы не умереть от духоты в этой теплице, а часть, включая нас, перебежками переходили от одного "окошка" к другому (дырки в покрытии стен)», - рассказывает в профильном Facebook-сообществе «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД» сотрудница финского Университета Оулу Екатерина Коноваленко.