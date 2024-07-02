СБУ заявила о предотвращении попытки госпереворота в Украине

Перевод: Валерия Ермакова

Вчера в Telegram-посте СБУ сообщила, что организаторы предполагаемой попытки госпереворота планировали 30 июня устроить в Киеве беспорядки с целью захвата здания парламента и отстранения политического и военного руководства страны от власти.

Генпрокуратура Украины заявила, что лидер заговора арендовал зал, вмещающий две тысячи человек, и нанял военнослужащих и вооруженную охрану для захвата парламента.

По данным СБУ, материалы расследования указывают на то, что группировку возглавляла организация, известная силовикам своей антигосударственной деятельностью с 2015 года.

«Под видом проведения так называемого "вече" преступники планировали заявить об отстранении нынешнего военно-политического руководства Украины от власти», - написали в Telegram СБУ.

«После этого они надеялись взять под контроль Верховную раду и заблокировать ее работу», - говорится в сообщении.

Чтобы собрать людей, организаторы планировали устроить в центре столицы «мирное собрание». «Однако большинство участников мероприятия не знали об истинной цели собрания. Злоумышленники планировали распространить дезинформацию о беспорядках в Киеве через отечественные и зарубежные медиаресурсы. Они надеялись, что это дестабилизирует общественно-политическую ситуацию нашей страны в пользу Российской Федерации», - отметили в СБУ.

Для реализации плана главный организатор привлек ассоциации Киева, Днепропетровска и других регионов. Они общались друг с другом, используя разные приложения для обмена сообщениями. Личные встречи проводились только в небольших группах по три человека.

При обыске у провокаторов были обнаружены оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, IT-оборудование и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Подозреваемые помещены под стражу до проведения предварительного следствия, их подозревают в попытке и призывах к свержению конституционного и государственного строя. Если их признают виновными, им грозит до десяти лет лишения свободы.