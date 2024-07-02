Житель Эстонии, поверивший, что инвестирует через Telegram в криптовалюту, перечислил мошенникам в общей сложности 35 000 евро.
Попытка заработать на инвестициях обернулась потерей 35 000 евро
Проживающий в Рапламаа мужчина сообщил полиции, что в апреле прошлого года с ним связались через приложение Telegram и предложили инвестировать в криптовалюту. По поступавшим ему указаниям мужчина переводил деньги на различные счета, сообщила во вторник пресс-служба Ляэнеской префектуры.
Когда в начале этого года он захотел снять деньги, ему под разными предлогами не позволили этого сделать. В общей сложности он лишился 35 000 евро.