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Попытка заработать на инвестициях обернулась потерей 35 000 евро

BNS
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Кошелек.
Кошелек. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Житель Эстонии, поверивший, что инвестирует через Telegram в криптовалюту, перечислил мошенникам в общей сложности 35 000 евро.

Проживающий в Рапламаа мужчина сообщил полиции, что в апреле прошлого года с ним связались через приложение Telegram и предложили инвестировать в криптовалюту. По поступавшим ему указаниям мужчина переводил деньги на различные счета, сообщила во вторник пресс-служба Ляэнеской префектуры.

Когда в начале этого года он захотел снять деньги, ему под разными предлогами не позволили этого сделать. В общей сложности он лишился 35 000 евро.

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