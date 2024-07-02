Попытка заработать на инвестициях обернулась потерей 35 000 евро

Проживающий в Рапламаа мужчина сообщил полиции, что в апреле прошлого года с ним связались через приложение Telegram и предложили инвестировать в криптовалюту. По поступавшим ему указаниям мужчина переводил деньги на различные счета, сообщила во вторник пресс-служба Ляэнеской префектуры.