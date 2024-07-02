Время коммента Миф о едином пространстве «стран Балтии»

В августе прошлого года на театральном «Фестивале свободы», проходившем в нарвском филиале Vaba Lava, я разговаривал с литовским драматургом Марюсом Ивашкявичусом. Мы, среди прочего, коснулись проблемы, которая скрывается в общепринятом понятии «страны Балтии». Марюс напомнил, что по признаку языка это две страны - Литва и Латвия, тогда как Эстония больше смотрит не на них, но через залив. Тогда как понятие «регион Балтийского моря» включает в себя не только любимую всеми Германию, но даже Россию, нравится это кому-то или нет.

Понятно, что нужно было чем-то заменить колониальный термин «Прибалтика», обозначавший северо-западный придаток русскоговорящей империи. Поэтому «страны Балтии» - это то же пренебрежение различиями, только в профиль. Будучи литовцем, собеседник Rus.Postimees констатировал, что между его родиной и Эстонией не больше общего, чем между любыми другими странами ЕС, которые не имеют общей границы.

Действительно, католическая Литва с уходящими глубоко в историю традициями государственности образует культурно-историческую общность с Польшей. Зато родственную по языку Латвию сближает с Эстонией общее прошлое. Речь даже не о советском периоде, а об остзейских немцах. Они продержались на этих землях более 700 лет, включая периоды шведского и российского владения. Именно они культивировали здесь лютеранство и связанную с ним всеобщую грамотность, интерес к локальности и особую рабочую этику.