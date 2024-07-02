Ляэнеметс не отказался от идеи введения налога на гособорону

Говоря о возможных изменениях в министерских постах, Ляэнеметс пояснил, что переговоры еще не достигли той стадии, когда можно было бы определить, кто будет иметь большее влияние в некоторых вопросах, например, в области финансов, чтобы можно было сделать вывод о личности нового министра финансов.

Несмотря на то, что Партия реформ, социал-демократы и «Ээсти 200» не намерены дотошно пересматривать коалиционный договор и составлять совершенно новый документ, Ляэнеметс уверен, что коалиционные переговоры будут напряженными, а самым сложным вопросом станет бюджет.

Он считает, что налог на гособорону, предложенный соцдемами два года назад, будет введен.

Хотя ни партнеры по коалиции, ни оппозиция тогда не согласились на это, Ляэнеметс убежден, что если бы это было сделано, то нынешнее положение жителей Эстонии было бы гораздо легче.