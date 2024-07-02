Полиция усилит контроль движения во время ралли

Спортивное и развлекательное событие ERC Rally Estonia 2024 пройдет с 5 по 7 июля в Южной Эстонии.

За последние годы ралли на извилистых дорогах Южной Эстонии проходило без серьезных инцидентов. Наибольшую нагрузку для полиции создают водители, которые безрассудно мчатся с одного этапа на другой.

«Для того чтобы и на этот раз мероприятие прошло спокойно и без серьезных инцидентов, полиция вместе с добровольцами будет проводить более плотный контроль движения и следить за общественным порядком в Южной Эстонии», - отметил руководитель полицейской операции Андрус Реймаа.

По его словам, на предстоящих выходных вместе с полицейскими из Тарту и Юго-Восточного региона, а также добровольцами, в зоне ралли будут обеспечивать порядок и регулировать движение также коллеги из Латвии. «Это прежде всего для того, чтобы быстрее и легче контактировать с болельщиками из соседних стран. Кроме того, для усмирения движения вдоль дорог будут установлены мобильные камеры контроля скорости», - сказал Реймаа.

«В первый день ралли, 5 июля, мы призываем всех передвигаться между центром Тарту и Эстонским национальным музеем пешком или на легком транспорте. В связи с дорожными работами в Тарту, на автомобиле можно попасть в ситуацию, где вместо зрелища ралли вы будете наблюдать стоп-сигналы других автомобилей», - добавил он.

Участники дорожного движения в зоне ралли должны следовать указаниям регулировщиков, чтобы избежать опасных ситуаций. «В этом году организатор ралли сделал парковку такой, чтобы с нескольких парковочных зон можно было пешком добраться до различных этапов. Мы рекомендуем прибывающим на ралли заранее ознакомиться с программой и определить, куда и к какому времени они хотят добраться для просмотра. Это позволит выделить достаточно времени для прибытия и парковки. При парковке и кемпинге нужно следить за тем, чтобы это было разрешено и не причиняло ущерба владельцам земель», - подчеркнул Реймаа.

«Желаем удачи на трассе участникам ралли, особенно Отту и Мартину, и пусть высокие скорости останутся только на трассах», - выразил надежду Реймаа.