Во второй половине недели на дорогах Южной Эстонии появится больше сотрудников полиции, которые будут проводить усиленный контроль движения для обеспечения безопасности во время Rally Estonia.
Полиция усилит контроль движения во время ралли
Спортивное и развлекательное событие ERC Rally Estonia 2024 пройдет с 5 по 7 июля в Южной Эстонии.
За последние годы ралли на извилистых дорогах Южной Эстонии проходило без серьезных инцидентов. Наибольшую нагрузку для полиции создают водители, которые безрассудно мчатся с одного этапа на другой.
«Для того чтобы и на этот раз мероприятие прошло спокойно и без серьезных инцидентов, полиция вместе с добровольцами будет проводить более плотный контроль движения и следить за общественным порядком в Южной Эстонии», - отметил руководитель полицейской операции Андрус Реймаа.
По его словам, на предстоящих выходных вместе с полицейскими из Тарту и Юго-Восточного региона, а также добровольцами, в зоне ралли будут обеспечивать порядок и регулировать движение также коллеги из Латвии. «Это прежде всего для того, чтобы быстрее и легче контактировать с болельщиками из соседних стран. Кроме того, для усмирения движения вдоль дорог будут установлены мобильные камеры контроля скорости», - сказал Реймаа.
«В первый день ралли, 5 июля, мы призываем всех передвигаться между центром Тарту и Эстонским национальным музеем пешком или на легком транспорте. В связи с дорожными работами в Тарту, на автомобиле можно попасть в ситуацию, где вместо зрелища ралли вы будете наблюдать стоп-сигналы других автомобилей», - добавил он.
Участники дорожного движения в зоне ралли должны следовать указаниям регулировщиков, чтобы избежать опасных ситуаций. «В этом году организатор ралли сделал парковку такой, чтобы с нескольких парковочных зон можно было пешком добраться до различных этапов. Мы рекомендуем прибывающим на ралли заранее ознакомиться с программой и определить, куда и к какому времени они хотят добраться для просмотра. Это позволит выделить достаточно времени для прибытия и парковки. При парковке и кемпинге нужно следить за тем, чтобы это было разрешено и не причиняло ущерба владельцам земель», - подчеркнул Реймаа.
«Желаем удачи на трассе участникам ралли, особенно Отту и Мартину, и пусть высокие скорости останутся только на трассах», - выразил надежду Реймаа.