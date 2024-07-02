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РАЙНЕР САКС США избавились от страха перед российской ядерной угрозой

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Российские официальные лица рекомендуют Путину использовать тактическое ядерное оружие в Украине
  • Нидерланды готовы в ближайшее время поставить Украине самолеты F-16

Издание Times опубликовало очень интересную дискуссию о том, может ли Россия ответить военным путем на продолжающуюся поддержку и помощь Украине западными странами, особенно США. В целом отмечается, что Россия пока не реагировала на действия США и их союзников военными средствами, хотя угрозы звучали постоянно, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Кстати, по совершенно непонятной причине забыто, что президент России сразу пообещал наказать любую страну, которая посмеет выступить в поддержку Украины. Такое заявление он сделал в своем телеобращении в первый день нападения на Украину.

Источники, с которыми консультировалось издание Times, говорят, что лидеры российского государства обеспокоены тем, что США утратили страх перед российской ядерной атакой. Другими словами, стратегическому сдерживанию России нанесен серьезный ущерб. Сейчас идет внутренняя дискуссия о том, как вернуть страх перед ядерным оружием России.

Агрессивные и умеренные

Уже в прошлом столетии в западных СМИ возникла традиция различать в российских госчиновниках высокого ранга сторонников как агрессивных, так и умеренных мер, которые предлагают главному лидеру свои предложения. Источники Time полагают, что никто в России не знает, где сейчас проходят те красные линии президента, при пересечении которых он может отреагировать силовым путем.

Говорят, что высокопоставленные российские чиновники предложили атаковать американский беспилотник в черноморском регионе или спутник, который передает разведданные украинским военным. Кроме того, рекомендуется применить в Украине тактическое ядерное оружие или провести испытание ядерного оружия.

Статья Times не возникает из ниоткуда. Все эти американские инструменты сдерживания недавно обсуждались в российских СМИ и социальных сетях. Иными словами, Россия пытается использовать эти средства для создания нового информационного давления на руководство США.

Эрозия боеспособности российской армии и упадок стратегического сдерживания, безусловно, являются проблемой, которую российские лидеры хотят быстро решить. При этом вся опубликованная в статье история построена на предположении, что Россия может свободно выбирать, когда и как она сделает следующий агрессивный шаг. Забывается главная причина, по которой Россия до сих пор не угрожала военным путем сторонникам Украины.

Все военные силы России сосредоточены в Украине

Причиной этого являются, прежде всего, полное задействование обычных вооруженных сил России в Украине и дипломатическая изоляция, в которой Россия оказалась как агрессор. Если бы Россия хотела атаковать цель США военным путем, ей пришлось бы мобилизовать значительные военные силы против США, чтобы предотвратить возможную контрреакцию США на российскую провокацию. Поскольку это невозможно, Россия в настоящее время не может позволить себе даже очень ограниченное или символическое военное нападение.

До тех пор России приходится использовать всевозможные асимметричные ответы, важнейшим элементом которых, безусловно, будут информационные операции в случае угрозы применения силы. Администрация США создала у российского руководства впечатление, что она, по крайней мере, частично находится под влиянием такого давления СМИ.

Российские лидеры хотят добиться полной стратегической инициативы, и поэтому несомненно, что они постоянно ищут новые способы активного влияния на союзников Украины. Однако если говорить о поиске глобального баланса в долгосрочной перспективе, то вдохновляющий пример для нынешних инициатив российского руководства следует искать скорее во временах Холодной войны.

Российские пилоты боятся появления у ВСУ F-16

Украинская военная разведка предоставила газете Washington Post официальный документ, подготовленный в Белгородской области, согласно которому ВВС России с апреля 2023 года по апрель 2024 года сбросили на территорию Белгородской области 38 так называемых планирующих бомб. По меньшей мере четыре из них также упали на территории города Белгорода.

К счастью для местных жителей, большинство из них не взорвались. В Украине насчитали несколько больше таких случаев вместе с другими приграничными российскими регионами.

Конечно, для этих случаев не существует одной-единственной причины. Помимо плохого планирования и неопытности пилотов, есть основания предполагать, что, по крайней мере, в некоторых случаях российские пилоты не осмеливались подлетать достаточно близко к украинским позициям из-за страха перед украинской ПВО. Также и вчера на территории Белгородской области взорвалась планирующая бомба, сброшенная силами ВВС России.

Число атак российской армии вчера еще возросло, однако активность наступлений российской армии, конечно, не достигает уровня первых трех месяцев начала войны, когда активное наступление велось на гораздо большей территории.

Вчера российской армии удалось атаковать украинский военный аэродром в Миргороде в Полтавской области (это следующий крупный город к западу от Харькова). В результате ракетной атаки стопроцентно пострадал один из украинских штурмовиков Су-27; возможно, пострадали еще несколько. Атака стала возможной прежде всего потому, что украинская ПВО не смогла вовремя обнаружить или уничтожить разведывательный беспилотник ВВС России, который использовался для управления атакой.

Российская армия усиливает информацию об этой атаке в СМИ, поскольку подобные атаки также должны выступать сдерживающим фактором против передачи F-16. Прежде всего, российскому военному командованию необходимо показать своим солдатам, что они могут предотвратить появление F-16, поскольку в российских социальных сетях наблюдается легкая паника по этой теме. Вчера Нидерланды заявили, что готовы в ближайшее время поставить Украине эти американские истребители, поэтому желание российского командования усилить одну успешную атаку вполне логично, и для Украины эта ситуация наверняка стала неудачей.

Положение на фронтах

В Харьковской области количество атак российской армии постепенно увеличивается, и вчера, помимо Волчанска, были предприняты попытки наступления и в районе населенного пункта Липцы. Нападавшим не удалось вернуть ранее утраченные позиции. Недавние атаки украинских дронов и диверсионных групп также привели к массовым отключениям электроэнергии в Белгородской и Курской областях РФ.

Российские подразделения вчера очень активно атаковали украинские позиции в районе Купянска и Лимана, но без заметных результатов. День с очень интенсивными атаками был также вчера отмечен в районе Северска. Пока информации о том, насколько серьезно могли там продвинуться российские части, нет.

В районе Бахмута интенсивность обстрелов города Часов Яр вчера была несколько ниже, изменений в ситуации нет. Число атак русских частей южнее, в районе Торецка, значительно возросло. По украинским данным, ВСУ отразили атаки.

Российская армия предприняла вчера самые многочисленные попытки наступления на Покровск, и там ей удалось немного улучшить свои позиции. К западу и юго-западу от Донецка активность российских подразделений несколько снизилась, а ситуация не изменилась.

На Южном фронте активизировалась активность атак российских войск в приграничных районах Запорожской и Донецкой областей (в районе Старомайорска и Урожайного). Несколько раз россияне также атаковали в районе Работино. Эти атаки не принесли россиянам успеха.

Гораздо активнее были удары по украинским позициям на восточном берегу Днепра, но результатов они не дали. Вчера российская артиллерия обстреляла город Херсон.

Украинские ракетные войска вчера нанесли крупный удар в районе Севастополя в оккупированном Крыма, однако точной информации о пораженных объектах нет. Украинские эксперты предполагают, что в районе атаки расположены стартовые площадки иранских беспилотников «Шахед».

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