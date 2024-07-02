РАЙНЕР САКС США избавились от страха перед российской ядерной угрозой

Эрозия боеспособности российской армии и упадок стратегического сдерживания, безусловно, являются проблемой, которую российские лидеры хотят быстро решить. При этом вся опубликованная в статье история построена на предположении, что Россия может свободно выбирать, когда и как она сделает следующий агрессивный шаг. Забывается главная причина, по которой Россия до сих пор не угрожала военным путем сторонникам Украины.

Все военные силы России сосредоточены в Украине

Причиной этого являются, прежде всего, полное задействование обычных вооруженных сил России в Украине и дипломатическая изоляция, в которой Россия оказалась как агрессор. Если бы Россия хотела атаковать цель США военным путем, ей пришлось бы мобилизовать значительные военные силы против США, чтобы предотвратить возможную контрреакцию США на российскую провокацию. Поскольку это невозможно, Россия в настоящее время не может позволить себе даже очень ограниченное или символическое военное нападение.

До тех пор России приходится использовать всевозможные асимметричные ответы, важнейшим элементом которых, безусловно, будут информационные операции в случае угрозы применения силы. Администрация США создала у российского руководства впечатление, что она, по крайней мере, частично находится под влиянием такого давления СМИ.