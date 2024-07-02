В Эльва молния подожгла дом

В 15:54 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Тильга волости Эльва молния ударила в дом, вследствие чего загорелась стена. Хозяйке дома удалось ограничить распространение огня порошковым огнетушителем.

Спасатели вскрыли стену вокруг окна, чтобы окончательно убедиться в пожарной безопасности. Судя по всему, молния ударила в линию электропередачи и щит возле дома, а оттуда по проводам прошла в дом, где подожгла розетку и квадратный метр стены.

Спасатели рекомендуют отключать электроприборы во время грозы, чтобы обезопасить их в случае удара молнии. Еще безопаснее отключить питание от электрощита всего здания.